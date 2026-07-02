Küresel piyasalarda faiz beklentilerinin etkisiyle risk iştahı artarken, bu hava yurt içine de yansıdı. Borsa günü artıda kapatırken, gram altın ve standart altının kilogram fiyatı da yükseliş kaydetti.

Yatırımcıların gözü hem borsada hem altındayken piyasalarda pozitif hava güç kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kazanarak 14.455,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 186 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile metal eşya makine, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaparken, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ABD'den gelen veriler piyasaları canlandırdı: Borsa ve altında yatırımcının yüzü güldü

VERİLER PİYASALARIN HAVASINI DEĞİŞTİRDİ

Küresel piyasalar, ABD’de bugün açıklanan istihdam verilerinin istihdam artışında yavaşlamaya işaret etmesinin, ABD Merkez Bankasının yakın dönemde faiz artırımına gitmek zorunda kalmayacağına yönelik beklentileri güçlendirmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2'ye geriledi. Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verileri de aşağı yönlü revize edildi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ve ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ABD'den gelen veriler piyasaları canlandırdı: Borsa ve altında yatırımcının yüzü güldü

ALTINDA SON DURUM

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 124 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde​​​​​​​ 2,30 artışla 6 milyon 200 bin 500 lira oldu.

Güne 6.106 liradan başlayan gram altın günü 6.165 liradan kapanışı yaptı.

ABD'den gelen veriler piyasaları canlandırdı: Borsa ve altında yatırımcının yüzü güldü

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,75, bileşik getirisi yüzde 40,13 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,5754, satışta 46,7620 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,5541, satışta 46,7406 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1447, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 160,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 70,7 dolardan işlem görüyor.

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