İstanbul Valiliğinin ardından AKOM da Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası nedeniyle uyarı yayınladı. Yarın sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar sağanak yağış beklendiği belirtilen açıklamada; dolu da beklendiği belirtildi.

AKOM, İstanbul genelinde etkili olması beklenen yeni hava sistemine ilişkin uyarıda bulundu. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu ile birlikte yerini serin havaya bırakacağı açıklandı.

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SICAKLIK 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hafta boyunca 31-34 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü itibarıyla hissedilir derecede düşüş göstereceği ifade edildi. Balkanlar üzerinden gelen serin havanın bölgeye girişiyle birlikte, termometrelerin 27 derece civarına gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bu kez Balkanlardan geliyor! AKOM ve Valilik peş peşe uyardı: Sağanak ve dolu geliyor!

SAĞANAK, SABAH 8'DE BAŞLAYACAK

Cumartesi günü saat 08.00'de başlaması beklenen yağışlı hava sisteminin saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması sonucu oluşan kararsız hava şartlarının, yağışların şiddetini artırabileceği öngörülüyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer 10-30 kg/m seviyesine ulaşabilecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklenirken, bu süreçte şimşek, yıldırım ve ufak çaplı yerel dolu hadiselerinin de meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

Bu kez Balkanlardan geliyor! AKOM ve Valilik peş peşe uyardı: Sağanak ve dolu geliyor!

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliğinin açıklamasında ise vatandaşlara uyarılarda bulunularak şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul’da yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre;

İstanbul’da yarın (Cumartesi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra akşam ilk saatlere kadar İstanbul Avrupa Yakası’nın batı kesimlerinde (Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir) kuvvetli olması bekleniyor.

Bu kez Balkanlardan geliyor! AKOM ve Valilik peş peşe uyardı: Sağanak ve dolu geliyor!

Rüzgârın; kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yarın (Cumartesi) zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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