Anadolu Ajansı
İstanbul'u sel götürürken o kentte termometreler 45 dereceyi gördü
Sağanak yağış İstanbul dahil Marmara bölgesinin büyük bölümünde etkili olurken, Şanlıurfa'da ise sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.
Özetle Dinleİstanbul'u sel götürürken o kentte termometreler 4...
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Yaşam 10 dk önce
Şanlıurfa'da 45 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar parklarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
- Bazı vatandaşlar şemsiye ve şapka kullanıyor.
- Tarihi çarşılar bölgesinde vantilatörler çalıştırılıyor.
- Yüksek sıcaklık nedeniyle kentte sakinlik gözleniyor.
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Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da, sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
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ŞEMSİYE VE ŞAPKAYA SIĞINDILAR
Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.
Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılırken, yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.
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