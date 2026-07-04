Sağanak yağış İstanbul dahil Marmara bölgesinin büyük bölümünde etkili olurken, Şanlıurfa'da ise sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da, sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

ŞEMSİYE VE ŞAPKAYA SIĞINDILAR

Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

İstanbulu sel götürürken o kentte termometreler 45 dereceyi gördü

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılırken, yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

İstanbulu sel götürürken o kentte termometreler 45 dereceyi gördü

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