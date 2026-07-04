Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan lideri Şerif'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Özetle DinleCumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan lideri Şerif'i kab...
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Gündem 11 dk önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul ederek ikili görüşme gerçekleştirdi.
- Karşılama töreninin ardından Vahdettin Köşkü'nde ikili görüşme yapıldı.
- Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.
- Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
- İki lider, daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine geçti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.
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Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki lider, daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine geçti.
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