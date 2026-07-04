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Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki D100 karayolunda seyir halinde olan boya yüklü bir tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen yangını fark eden soğukkanlı sürücü, tırı dorseden ayırarak aracın ön kısmının yanmasını son anda önledi. Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken küle dönen dorsede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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