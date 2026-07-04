2026-2027 futbol sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden yükselmeye başladı. Transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler yeni sezon hazırlıklarını hızlandırırken taraftarlar ''Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek'' merak ediyor. TFF ise profesyonel liglerde 2026-2027 sezon planlamalarını bugün duyurdu.

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu tüm profesyonel liglerin 2026-2027 sezon planlamasını duyurdu. Trendyol 1. Lig'de yeni sezon 7-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında başlayacak. Ligde ilk yarının tamamlanmasının ardından ikinci devre 8 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Ayrıca 5, 10, 26 ve 34. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak. Nesine 2. Lig ile Nesine 3. Lig'de ise sezon 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak. Her iki ligde de ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde tamamlanırken, ikinci yarı 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 2. Lig'de 12, 24 ve 29. haftalar, Nesine 3. Lig'de ise 11, 22 ve 28. haftalar hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda düzenlenecek play-off karşılaşmalarının tarihleri ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra ilan edilecek.

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Liglerde 2026-2027 sezon planlamaları TFF tarafından açıklandı!

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin yapılacağı tarihi henüz duyurmadı.

Fikstür çekimine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig fikstürü, ligin başlamasından yaklaşık bir ay önce Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen organizasyonla belirlenmişti. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi beklenirken, resmi tarih TFF'nin yapacağı duyuruyla kesinlik kazanacak.

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Liglerde 2026-2027 sezon planlamaları TFF tarafından açıklandı!

2026-2027 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Ligin ilk yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak. Devre arasının ardından ikinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla yeniden başlayacak.

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu ise 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

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