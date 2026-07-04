Beşiktaş'ta bir veda daha: Gökhan Sazdağı'nın yeni adresi belli oldu
Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Gökhan Sazdağı ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcunun bonservisiyle Çorum FK'ya transfer olduğunu resmen duyururken, oyuncuya yeni kariyerinde başarılar diledi.
- Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı'nın bonservisiyle Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı.
- Kulüp, oyuncuya yeni kariyerinde başarı dileklerini iletti.
- Gökhan Sazdağı, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 18 resmi maçta görev yaptı.
- 31 yaşındaki sağ bek, sezon boyunca rotasyonda yer alırken skor katkısında bulunmadı.
Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında bir ayrılığı daha resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı'nın bonservisiyle Çorum FK'ya transfer olduğunu duyurdu. Transferin ardından Beşiktaş, oyuncuya yeni kariyerinde başarı dileklerini iletti.
BEŞİKTAŞ RESMİ AÇIKLAMAYI YAPTI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
GEÇEN SEZON 18 MAÇTA FORMA GİYDİ
31 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 18 resmi maçta görev yaptı. Sezon boyunca zaman zaman ilk 11'de şans bulan Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlı ekibin rotasyonunda yer alırken, herhangi bir skor katkısında bulunmadı.