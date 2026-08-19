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KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

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KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Fotoğraf Başlığı KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla alınacak KYK yurt başvurularının tarihleri belli oldu. Yükseköğrenim eğitimi için şehir değiştirecek öğrencilerin yakından takip ettiği başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, KYK yurt başvuru tarihleri ve detaylar...

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KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, başvuru tarihleri içerisinde sisteme giriş yaparak yurt başvuru ekranından işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin e-Devlet sisteminde yer alan eğitim bilgilerinin güncel ve doğru olması önem taşıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Başlık ResmiKYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite eğitimi nedeniyle farklı bir şehirde yaşamak durumunda kalacak öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuru tarihi açıklandı.

2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 saat 10.00'da başlayacak. Başvurular için son tarih ise 29 Ağustos 2026 saat 23.59 olarak belirlendi.

KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Başlık ResmiKYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DE BAŞVURABİLECEK

KYK yurt başvurusu hakkı ara sınıfta öğrenim gören üniversiteliler için de geçerli olacak.

Açıklanan takvime göre 30 Haziran 2026 tarihinden önce yükseköğretim örgün eğitim programına kayıtlı olan ara sınıf öğrencileri, belirtilen başvuru döneminde yurt talebinde bulunabilecek.

24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında ilk defa yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran öğrenciler de KYK yurt başvurusu yapabilecek.

Her öğrenci grubu için aynı başvuru takvimi uygulanmayacak. Ek kontenjan, yatay veya dikey geçiş, özel yetenek sınavı sonucunda üniversiteye yerleşenler, lisansüstü öğrencileri ve bazı özel durumdaki öğrenciler için başvurular daha sonraki bir tarihte alınacak.

KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Başlık ResmiKYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından başvuruların değerlendirme süreci başlayacak. Yurt yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin ayrıca duyuru yapılması bekleniyor.

Öğrencilerin sonuçlarla ilgili açıklamaları GSB ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi iletişim kanalları üzerinden takip etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuru sonuçları Ekim ayında açıklanmıştı. Bu sene de Ekim ayının ilk haftasında sonuçların erişime açılması öngörülüyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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