Dünyaca ünlü şarkıcının düğünü sonrası Beyaz Saray'dan olay paylaşım! Gündem oldu
Taylor Swift ile Donald Trump arasında yıllardır süren siyasi gerilim, şarkıcının düğünü sonrası Beyaz Saray'ın yaptığı göndermeli paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.
- Taylor Swift ve Travis Kelce'nin 3 Temmuz Cuma günü New York'ta dünyaevine girmesiyle başlayan süreçte Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından ardı ardına Taylor Swift temalı paylaşımlar yapıldı.
- Madison Square Garden'daki bir elektronik reklam panosunda yer alan “Just ve T evlendi” yazısına gönderme yapan Beyaz Saray, aynı tasarımda “Trump hala başkanınız” mesajını paylaştı.
- Beyaz Saray, Taylor Swift'in 'Çağlar Turu' afişini andıran bir görselle birlikte şarkıcının “Bu anın gelmesi uzun zaman aldı” sözlerini kullandı.
- Beyaz Saray, yapay zeka tasarımı bir video ve Amerikan tarihine odaklanan bir başka kısa video yayımladı.
- Bu paylaşımlar, Swift'in 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'e destek vermesi ve Trump'ın Swift'ten nefret ettiğini belirtmesiyle tırmanan siyasi gerilimi tetikledi.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce, 3 Temmuz Cuma günü New York'taki ünlü Madison Square Garden'da dünyaevine girdi. Dünyanın dört bir yanında coşkuyla takip edilen düğüne asıl damgasını vuran Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından ardı ardına yapılan Taylor Swift temalı paylaşımlar oldu. Sosyal medyada kısa sürede geniş bir yankı uyandıran göndermeli paylaşımlar gündeme oturdu.
Söz konusu gerilim, düğün öncesinde Madison Square Garden'ın dışındaki elektronik reklam panosunda çiftin baş harflerine ithafen yazılan “Just ve T evlendi" yazısıyla başladı. Kısa süre sonra Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, aynı görsel tasarımı taklit ederek üzerinde "Trump hala başkanınız” mesajının yer aldığı bir görsel paylaştı ve altına "Oldu!” notunu düştü.
BEYAZ SARAY'DAN ŞARKI SÖZLÜ PAYLAŞIM
Üstelik Beyaz Saray'ın pop yıldızına gönderme yaptığı ilk olay bu değil. Perşembe akşamı, birçok ünlü ismin de aralarında olduğu davetliler prova yemeği için gelirken, Beyaz Saray resmî hesabından, şarkıcının çok renkli 'Çağlar Turu' afişini andıran bir görsel paylaştı. Görselde başkanın, Amerikan tarihinden çeşitli anlarla birlikte yer aldığı görüldü. Bu görselin altına ise Swift'in şarkı sözü olan "Uzun zamandır bekleniyordu" notu eklendi.
Göndermeler cuma günü de hız kesmeden devam etti. Sabah saatlerinde yapay zekâ tasarımı olan bir video yayımlanırken, akşam saatlerinde ise yine Amerikan tarihine odaklanan "Amerika'nın Çağlar Turnesi'nde sıradaki" başlıklı başka bir kısa video paylaşıldı.
TRUMP: SWIFT'TEN NEFRET EDİYORUM
Beyaz Saray'ın paylaşımları, Donald Trump ile Taylor Swift arasında uzun süredir devam eden siyasi gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Swift, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'e destek vermiş, bunun ardından Trump sosyal medya hesabından "Taylor Swift'ten nefret ediyorum" paylaşımını yapmıştı. Swift ise daha önce Trump'ı ırkçılığı körüklemekle suçlamış ve seçmenleri sandıkta oy kullanmaya çağırmıştı.