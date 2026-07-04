Taylor Swift ile Donald Trump arasında yıllardır süren siyasi gerilim, şarkıcının düğünü sonrası Beyaz Saray'ın yaptığı göndermeli paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce, 3 Temmuz Cuma günü New York'taki ünlü Madison Square Garden'da dünyaevine girdi. Dünyanın dört bir yanında coşkuyla takip edilen düğüne asıl damgasını vuran Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından ardı ardına yapılan Taylor Swift temalı paylaşımlar oldu. Sosyal medyada kısa sürede geniş bir yankı uyandıran göndermeli paylaşımlar gündeme oturdu.

Dünyaca ünlü şarkıcının düğünü sonrası Beyaz Saraydan olay paylaşım! Gündem oldu

Söz konusu gerilim, düğün öncesinde Madison Square Garden'ın dışındaki elektronik reklam panosunda çiftin baş harflerine ithafen yazılan “Just ve T evlendi" yazısıyla başladı. Kısa süre sonra Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, aynı görsel tasarımı taklit ederek üzerinde "Trump hala başkanınız” mesajının yer aldığı bir görsel paylaştı ve altına "Oldu!” notunu düştü.

BEYAZ SARAY'DAN ŞARKI SÖZLÜ PAYLAŞIM

Üstelik Beyaz Saray'ın pop yıldızına gönderme yaptığı ilk olay bu değil. Perşembe akşamı, birçok ünlü ismin de aralarında olduğu davetliler prova yemeği için gelirken, Beyaz Saray resmî hesabından, şarkıcının çok renkli 'Çağlar Turu' afişini andıran bir görsel paylaştı. Görselde başkanın, Amerikan tarihinden çeşitli anlarla birlikte yer aldığı görüldü. Bu görselin altına ise Swift'in şarkı sözü olan "Uzun zamandır bekleniyordu" notu eklendi.

Göndermeler cuma günü de hız kesmeden devam etti. Sabah saatlerinde yapay zekâ tasarımı olan bir video yayımlanırken, akşam saatlerinde ise yine Amerikan tarihine odaklanan "Amerika'nın Çağlar Turnesi'nde sıradaki" başlıklı başka bir kısa video paylaşıldı.

TRUMP: SWIFT'TEN NEFRET EDİYORUM

Beyaz Saray'ın paylaşımları, Donald Trump ile Taylor Swift arasında uzun süredir devam eden siyasi gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Swift, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'e destek vermiş, bunun ardından Trump sosyal medya hesabından "Taylor Swift'ten nefret ediyorum" paylaşımını yapmıştı. Swift ise daha önce Trump'ı ırkçılığı körüklemekle suçlamış ve seçmenleri sandıkta oy kullanmaya çağırmıştı.

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