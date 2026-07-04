Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sona erdi. Yüzyıllardır devam eden gelenek bu yıl da Edirne'de yaşatılacak. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar başpehlivanlık unvanını kazanabilmek ve altın kemerin sahibi olabilmek için er meydanına çıkacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2026 hangi kanalda merak edilirken organizasyonda sona gelindi.

Bu yılki etkinlikte de Türkiye'nin farklı illerinden gelen pehlivanlar altın kemer için kıyasıya mücadele ediyor. Organizasyonun ilk günü olan 3 Temmuz Cuma tarihinde tribün girişleri tüm vatandaşlara ve güreşseverlere ücretsiz olarak açılmıştı. Hafta sonu boyunca ise Sarayiçi Er Meydanı'nın binlerce güreş tutkununu ağırlamaya devam ediyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2026 hangi kanalda?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2026 hangi kanalda? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2026 HANGİ KANALDA?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl da milyonlarca güreşsever tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Organizasyonda ilk gün gerçekleştirilecek eleme müsabakalarından başlayarak başpehlivanlık finaline kadar Kırkpınar Yağlı Güreşleri müsabakaları TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Üç gün sürecek yayın programı kapsamında er meydanındaki tüm önemli mücadeleler izleyicilerle buluşacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2026 hangi kanalda? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3, 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca devam edecek organizasyonda Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen pehlivanlar, başpehlivanlık unvanı ve altın kemer için er meydanına çıkacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2026 hangi kanalda? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası