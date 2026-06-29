Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sürüyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan organizasyon, bu yıl 665'inci kez Edirne'de gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından pehlivanların altın kemer mücadelesi vereceği dev organizasyon öncesinde hazırlıklar hız kazanırken, bilet satışları, etkinlik takvimi ve canlı yayın bilgileri de netleşmeye başladı.

Organizasyon öncesinde Sarayiçi Er Meydanı'nda hazırlık çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri tribünlerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirirken, güreşlerin yapılacağı çayır da yabani otlardan temizleniyor ve düzenli olarak sulanıyor. Bunun yanında saha çevresinde ilaçlama çalışmaları yürütülerek organizasyon alanı güreşseverler için hazır hale getiriliyor.

Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin tarihi açıklandı

Pehlivanların müsabakalarda kullanacağı yaklaşık 2 ton zeytinyağı da Sarayiçi Er Meydanı'na ulaştırıldı. Trakya Birlik tarafından sağlanan yağlar, Edirne Belediyesi ekipleri tarafından teslim alınarak depolara yerleştirildi. Peki, Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin tarihi açıklandı

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3, 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihlerinde Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar başpehlivanlık unvanı ve altın kemer için mücadele edecek.

Organizasyon öncesinde Sarayiçi Er Meydanı'nda hazırlık çalışmaları devam ederken, tribünlerde bakım ve onarım işlemleri sürdürülüyor. Güreşlerin yapılacağı çayır da düzenlenerek organizasyona hazır hale getiriliyor.

3 Temmuz Cuma günü tribün girişleri tüm vatandaşlar ve güreşseverler için ücretsiz olacak.



Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin tarihi açıklandı

KIRKPINAR GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk eleme müsabakalarından pazar günü yapılacak büyük finale kadar tüm karşılaşmaların TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

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