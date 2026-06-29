2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından eleme turu heyecanı başladı. Turnuvanın yeni sistemiyle birlikte son 32 turu tek maç mı, rövanş olup olmadığı ve eleme formatının ayrıntıları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, genişletilen yeni formatıyla futbol tarihinde bir ilke sahne oluyor. Grup maçlarının sona ermesiyle birlikte gözler eleme turuna çevrilirken, son 32 karşılaşmalarının oynanış sistemi ve turnuvanın ilerleyişi merak konusu oldu.

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU TEK MAÇ MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu, tek maç eleme sistemiyle oynanıyor. Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan 24 takım ile en iyi performansa sahip 8 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 32 ekip eleme turuna yükseliyor. Bu aşamadan itibaren oynanan her karşılaşmada kazanan takım yoluna devam ederken, mağlup olan ekip turnuvaya veda ediyor.

Dünya Kupası son 32 turu tek maç mı, rövanş var mı? 2026 Dünya Kupası formatı

Tek maç eleme sistemi, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarında da uygulanıyor. Karşılaşmaların normal süresi 90 dakika sonunda eşitlikle tamamlanması halinde önce 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanıyor. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takım seri penaltı atışlarıyla belirleniyor.

DÜNYA KUPASI SON 32 RÖVANŞ VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası eleme turlarında rövanş sistemi bulunmuyor. Takımlar rakipleriyle yalnızca bir kez karşı karşıya geliyor ve bu maçın sonucuna göre tur atlayan taraf belirleniyor. FIFA'nın belirlediği turnuva formatına göre eleme aşamasında ikinci bir maç oynanmıyor.

Dünya Kupası son 32 turu tek maç mı, rövanş var mı? 2026 Dünya Kupası formatı

2026 DÜNYA KUPASI FORMATI

2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlendi. Takımlar dörderli 12 gruba ayrılırken her ekip grup aşamasında üç karşılaşmaya çıktı. Grup maçlarının ardından her grubun ilk iki sırasında yer alan toplam 24 takım ile en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselerek eleme aşamasına katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupası son 32 turu tek maç mı, rövanş var mı? 2026 Dünya Kupası formatı

Yeni formatla birlikte Dünya Kupası'ndaki toplam maç sayısı da 64'ten 104'e yükseldi. Turnuva, grup aşamasının ardından son 32, son 16, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final karşılaşmalarıyla tamamlanıyor. Finale veya üçüncülük maçına çıkan takımlar ise önceki Dünya Kupalarındaki 7 maç yerine toplam 8 karşılaşma oynayarak organizasyonu tamamlayacak.

2026 Dünya Kupası finali 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası