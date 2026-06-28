2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlanırken, eleme turlarına yükselen 32 takım da netleşti. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ilk kez 48 ülke mücadele ederken, grup maçlarının sona ermesiyle son 32 turunun eşleşmeleri de kesinlik kazandı. En iyi üçüncüler hangi ülkeler oldu, maçlar ne zaman merak edilirken takvim de açıklandı.

Grup liderleri ve ikincilerinin yanı sıra performanslarıyla öne çıkan 8 en iyi üçüncü takım da adını eleme aşamasına yazdırdı. Futbolseverlerin merakla beklediği son 32 turunda birbirinden dikkat çekici mücadeleler bugün başlayacak. Peki, Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri nasıl, en iyi üçüncüler hangi ülkeler oldu, maçlar ne zaman?

Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri belli oldu! En iyi üçüncüler hangi ülkeler oldu, maçlar ne zaman?

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TARİHLERİ

28 Haziran Pazar:

Güney Afrika-Kanada, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi:

Brezilya-Japonya, Houston Stadı, TSİ 20.00

Almanya-Paraguay, Boston Stadı, TSİ 23.30

30 Haziran Salı:

Hollanda-Fas, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

Fildişi Sahilleri-Norveç, Dallas Stadı, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Fransa-İsveç, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

Meksika-Ekvador, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Belçika-Senegal, Seattle Stadı, TSİ 23.00

2 Temmuz Perşembe:

ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma:

Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Arjantin-Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

Kolombiya-Gana, Kansas City Stadı, TSİ 04.30

Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri belli oldu! En iyi üçüncüler hangi ülkeler oldu, maçlar ne zaman?

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER HANGİ ÜLKELER?

Grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan takımlar arasından son 32 turuna yükselen 8 ülke belli oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İsveç, Ekvador, Gana, Bosna Hersek, Cezayir, Paraguay ve Senegal, en iyi üçüncüler arasında yer alarak eleme turuna katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri belli oldu! En iyi üçüncüler hangi ülkeler oldu, maçlar ne zaman?

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 32 turu 28 Haziran'da Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak. Eleme turu karşılaşmaları 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Programın son gününde Arjantin-Yeşil Burun Adaları ve Kolombiya-Gana mücadeleleriyle son 32 turu tamamlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası