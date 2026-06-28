2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Uruguay'da taşlar yerinden oynadı. İspanya yenilgisinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa istifa ederken, federasyon oyuncular için planlanan özel uçağı iptal ederek dönüşü tarifeli seferlerle gerçekleştirme kararı aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin çok uzağında kalan Uruguay, grup aşamasında turnuvaya veda etti. Son maçta İspanya'ya 1-0 mağlup olan Güney Amerika temsilcisinde teknik direktör Marcelo Bielsa görevinden ayrılırken, Uruguay Futbol Federasyonu (AUF) oyuncular için planlanan özel uçağı da iptal etti.

Turnuvaya Avrupa şampiyonu İspanya'nın yanı sıra Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu grupta başlayan Uruguay, kâğıt üzerinde avantajlı görünen gruptan çıkmayı başaramadı. Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile berabere kalan iki kez dünya şampiyonu ekip, İspanya karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle yalnızca 2 puanda kaldı ve grup üçüncüsü olarak elendi.

Uruguay Milli Futbol Takımı

"URUGUAY FUTBOLUNA HİÇBİR ŞEY BIRAKMADIM"

Karşılaşmanın ardından görevinden ayrıldığını açıklayan Marcelo Bielsa, başarısızlığın tüm sorumluluğunu üstlendi.

Deneyimli teknik adam, "Sonuç alamadıysanız, bir milli takım teknik direktörünün ülke futboluna katkısından söz edemezsiniz. Dünya Kupası elemelerinde dördüncü olmamızın da, Copa América'da üçüncü olmamızın da bugün hiçbir anlamı yok. Bu performansı anlatmaya bile gerek yok. Görev sürem nasıl hatırlanacak diye sorarsanız, geriye hiçbir şey bırakmamış bir dönem olarak hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Bielsa, "Gazeteciler de, Uruguay taraftarı da yaşananların sorumlusu olarak beni görüyor. Bu sorumluluğu kabul ediyorum. Yapmam gereken tek doğru şey bu." dedi.

Uruguay'ın eski teknik direktörü Marcelo Bielsa

MUSLERA VE VALVERDE KARARLARI TARTIŞMA YARATTI

İspanya maçında Bielsa'nın iki tercihi büyük tartışma yarattı.

2010 Dünya Kupası'ndan bu yana Uruguay Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Galatasaray eski efsanesi kaleci Fernando Muslera, ilk yarıda yaptığı hatanın ardından devre arasında oyundan çıktı. Ancak Bielsa, değişikliğin kendi kararı olmadığını söyledi. Arjantinli teknik adam, "Hayır, bu kararı ben vermedim. Muslera kendi çıkmak istedi." açıklamasında bulundu. İkinci yarıda kaleyi Sergio Rochet devraldı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında ise Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'nin yerine forvet Federico Viñas'ın oyuna alınması dikkat çekti. Kenara gelirken oldukça sinirli olduğu görülen Valverde, Bielsa'nın uzattığı eli sıkmadı. Bu değişiklik hakkında konuşan Bielsa ise, "Daha hücumcu bir oyun planına geçmek istediğim için Valverde'nin yerine Federico Viñas'ı oyuna aldım." ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera'nın İspanya karşısında yediği hatalı gol

ÖZEL UÇAK İPTAL EDİLDİ

Uruguay basınından Tenfield'ın haberine göre, Uruguay Futbol Federasyonu (AUF), takım için önceden planlanan özel uçak organizasyonunu da iptal etti. Futbolcular ve teknik heyetin ülkelerine tarifeli ticari uçuşlarla döneceği belirtildi.

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