2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek grubu 9 puanla ilk sırada tamamladı. Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi ise karşılaşmada frikikten attığı golle kariyerine yeni bir rekor daha ekledi.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Arjantin ve Ürdün, AT&T Stadium - Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Arjantin'in golleri Lo Celso, Martinez ve Messi'den geldi. Ürdün'ün tek golünü ise Al Tamari kaydetti.

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YEŞİL BURUN ADALARI'YLA OYNAYACAKLAR

Karşılaşmayı 3-1 kazanan ve grubu 9 puanla lider tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'yla karşı karşıya gelecek.

ÜRDÜN TURNUVAYA VEDA ETTİ

3 maç sonunda puan alamayan Ürdün ise grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Messi'den her maça yeni bir rekor! Yine attı, tarihe geçti

MESSİ TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, Ürdün karşısında frikikten attığı golle kariyerine yeni bir rekor daha ekledi. Messi, Dünya Kupası'nda üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Arjantinli futbolcu, turnuvada ise 6. golünü kaydetti.

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