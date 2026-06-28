Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamışlardı! İskoçya'da bir devrin sonu: 7 yıllık Steve Clarke dönemi sona erdi
2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden İskoçya'da şoke eden bir ayrılık yaşandı. 7 yıldır İskoçya milli takımını çalıştıran Steve Clarke, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
- Clarke, istifasıyla ilgili açıklamasında, "Bu vedanın en duygusal kısmı, onlar olmasaydı 2019'dan bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamayacağımız oyuncularım içindir. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu." ifadelerini kullandı.
- Clarke yönetimindeki İskoçya, 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda C Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamladı.
- İskoçya, Hırvatistan'ın Gana'yı 2-1 yenmesiyle Dünya Kupası'nda son 32'ye kalamadı.
- İskoçya, bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası turnuvalarında gruptan çıkma başarısı gösteremedi.
7 yıldır İskoçya Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Steve Clarke görevinden istifa etti.
Clarke yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu vedanın en duygusal kısmı, onlar olmasaydı 2019'dan bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamayacağımız oyuncularım içindir. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu."
HIRVATİSTAN KAZANDI, İSKOÇYA SON 32'YE KALAMADI
Clarke yönetimindeki İskoçya, 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda C Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. En iyi üçüncüler kontenjanı için Hırvatistan-Gana maçının sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasıyla turnuvaya veda etti.
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
İskoçya, bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası turnuvalarında gruptan çıkma başarısını gösteremedi.