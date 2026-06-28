7 yıldır İskoçya Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Steve Clarke görevinden istifa etti.

Clarke yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu vedanın en duygusal kısmı, onlar olmasaydı 2019'dan bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamayacağımız oyuncularım içindir. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu."