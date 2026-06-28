İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahile bağlantısı bulunan dere yatağında binlerce balık ölü halde kıyıya vurdu.

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulundu. İhbar üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri belirtilen adrese gelerek çalışma yaptı.

İstanbul'da dere yatağında korkutan görüntü! Binlercesi ölü halde kıyıya vurdu

SUDAN NUMUNE ALINDI

Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürdü.

İstanbul'da dere yatağında korkutan görüntü! Binlercesi ölü halde kıyıya vurdu

İSKİ BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPIYORDU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı iddia edildi.

İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası