Anadolu Ajansı
İstanbul'da dere yatağında korkutan görüntü! Binlercesi ölü halde kıyıya vurdu
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahile bağlantısı bulunan dere yatağında binlerce balık ölü halde kıyıya vurdu.
Özetle Dinleİstanbul'da dere yatağında korkutan görüntü! Binle...
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Gündem 2 dk önce
İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulunması üzerine ekiplerin bölgede inceleme yapması.
- İhbar üzerine AFAD, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri olay yerine geldi.
- AFAD, sudan numune alarak analiz için laboratuvara götürdü.
- Bölgede İSKİ'nin yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı iddia edildi.
- İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su ve yağmur suyu temizlik/onarım çalışması yaptığı belirtildi.
- Balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı ifade edildi.
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İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulundu. İhbar üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri belirtilen adrese gelerek çalışma yaptı.
SUDAN NUMUNE ALINDI
Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürdü.
İSKİ BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPIYORDU
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı iddia edildi.
İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.
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