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Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda, nerede izlenir? FB Şampiyonlar Ligi play-off turu yayın bilgileri

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Fenerbahçe-Lyon maçı canlı yayın bilgileri belli oldu. Sarı-lacivertliler, lig aşamasına kalma yolunda Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u İstanbul'da konuk ederken karşılaşmanın yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, play-off turunun ilk maçında Olimpik Lyon ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe-Lyon maçının hangi kanalda olduğu, saat kaçta başlayacağı ve canlı yayın seçenekleri merak ediliyor.

FENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Olimpik Lyon karşılaşması 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece sarı-lacivertlilerin lig aşamasına kalabilmek için çıkacağı kritik karşılaşma futbolseverlerle TRT 1 üzerinden buluşacak.

Karşılaşma tabii üzerinden takip edilebilecek, maç anlatımı ise TRT Radyo 1'den dinlenebilecek. Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki ilk karşılaşmanın ardından turu geçen takım, Fransa'da oynanacak rövanş sonunda belli olacak.

Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda, nerede izlenir? FB Şampiyonlar Ligi play-off turu yayın bilgileri
Başlık ResmiFenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda, nerede izlenir? FB Şampiyonlar Ligi play-off turu yayın bilgileri

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe-Lyon maçı televizyon üzerinden TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. İnternet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla karşılaşmaya ulaşabilecek.

Karşılaşma İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski'nin yöneteceği mücadelede yardımcı hakemlik görevlerini Aduard Beitinger ve Eric Müller üstlenecek.

Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda, nerede izlenir? FB Şampiyonlar Ligi play-off turu yayın bilgileri
Başlık ResmiFenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda, nerede izlenir? FB Şampiyonlar Ligi play-off turu yayın bilgileri

FB-LYON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşması Chobani Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında aldığı 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle play-off turuna yükselmişti.

Fenerbahçe'nin rakibi Olimpik Lyon ise elemelerde Sparta Prag engelini aşarak play-off'a geldi. Sarı-lacivertliler ilk maçta kendi sahasında avantaj elde etmeye çalışacak. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak ve iki karşılaşmanın ardından üstünlük sağlayan ekip UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek. Fenerbahçe, bunu başarması halinde 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde lig/grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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