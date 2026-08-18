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Fenerbahçe-Lyon maçında kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon karşısında lig aşamasına kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakat oyuncuların durumu, UEFA kadrosunda yapılan son değişiklikler ve yeni transfer Romelu Lukaku'nun maçta forma giyip giyemeyeceği karşılaşma öncesinde öne çıkan başlıklar arasında. Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu ve muhtemel 11'ler de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

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Fenerbahçe'nin 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirme hedefinde son engel Olympique Lyon olacak. Sarı-lacivertliler, play-off turunun İstanbul'da oynanacak ilk karşılaşmasında avantajlı bir skor elde ederek Fransa'daki rövanşa güçlü gitmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11'in yanı sıra sakatlıklar ve UEFA listesinde yapılan son değişiklikler maç öncesinde merak ediliyor.

FENERBAHÇE-LYON MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'de Olympique Lyon karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde forma giyemeyecek. Sturm Graz ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu, Lyon eşleşmesi için UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerde kaleci Mert Günok'un da sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapması beklenmiyor. Kalede ise ligdeki Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Ederson'un yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Lyon maçında kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu ve muhtemel 11ler
Başlık ResmiFenerbahçe-Lyon maçında kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu ve muhtemel 11ler

Fenerbahçe'de maç öncesindeki en önemli gelişmelerden biri ise yeni transfer Romelu Lukaku'nun UEFA listesine eklenmesi oldu. Napoli'den kadroya katılan Belçikalı santrfor, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Lyon karşısında ilk kez sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıkabilecek. Lukaku'nun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise maç saatinde açıklanacak kadroyla kesinlik kazanacak.

Fenerbahçe-Lyon maçında kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu ve muhtemel 11ler
Başlık ResmiFenerbahçe-Lyon maçında kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu ve muhtemel 11ler

FENERBAHÇE-LYON MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

Olympique Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tolisso, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.

Resmi ilk 11'ler karşılaşmaya kısa süre kala duyurulacak.

Fenerbahçe-Lyon maçında kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu ve muhtemel 11ler
Başlık ResmiFenerbahçe-Lyon maçında kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu ve muhtemel 11ler

FENERBAHÇE UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin Lyon eşleşmesi öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde değişiklikler yapıldı. Oosterwolde sakatlığının ardından listeden çıkarılırken yeni transfer Romelu Lukaku kadroya dahil edildi. Böylece Belçikalı golcünün teknik heyetin tercih etmesi halinde Olympique Lyon karşısında oynayabilmesinin önündeki UEFA listesi engeli kalktı. Yeni transfer Romelu Lukaku listeye dahil edilirken, Sidiki Cherif kadrodan çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerin Lyon karşılaşmaları için bildirilen güncel kadrosunda yer alan isimler şöyle:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene."

Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi halinde 2008-2009 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında mücadele edecek. Sarı-lacivertliler daha önce organizasyonda altı kez grup aşamasında yer alırken en önemli başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek finale yükselerek elde etmişti.

Fenerbahçe-Lyon maçında kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu ve muhtemel 11ler
Başlık ResmiFenerbahçe-Lyon maçında kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu ve muhtemel 11ler

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele Fenerbahçe'nin sahasında gerçekleştirilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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