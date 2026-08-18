İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü, kamyonun altında can verdi

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda motosiklet sürücüsü, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyon altında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Basın Ekspres yolu İstanbul Havalimanı istikametinde 34 PLL 737 plakalı motosiklet sürücüsü, önünde seyreden 34 CSA 443 plakalı hafriyat kamyonunun sağından geçmek istedi.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Bu sırada hakimiyetini kaybeden sürücü, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında sıkışarak hayatını kaybetti.

İstanbulda feci kaza! Motosiklet sürücüsü, kamyonun altında can verdi

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybettiği belirlene motosiklet sürücüsünün çıkartılması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbulda feci kaza! Motosiklet sürücüsü, kamyonun altında can verdi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası