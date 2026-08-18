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Spor

Gol hasreti 5 maça çıktı: Onuachu'nun gözü Ferencvaros'da

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Gol hasreti 5 maça çıktı: Onuachu'nun gözü Ferencvaros'da

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bordo-mavili forma altında sezon başlangıçlarında ortaya koyduğu golcü kimliğini bu sezonun ilk maçına taşıyamadı. Hazırlık karşılaşmaları ve Süper Lig'in ilk haftasında gol sevinci yaşayamayan deneyimli forvet, gözünü Ferencvaros maçına çevirdi.

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Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu, bordo-mavili takımdaki ilk 3 maçında 3 gol kaydederek Süper Lig'e hızlı bir giriş yaptı. Nijeryalı forvet, 2025-2026 sezonunda ise yeniden Trabzonspor'a transfer olurken, sezonun ilk karşılaşmasında Kocaelispor filelerini havalandırdı.

Onuachu, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında ise Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşayamadı. Deneyimli futbolcu, bordo-mavili forma altında sezon başlangıçlarında alışık olduğu golcü performansının gerisinde kaldı.

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HAZIRLIK MAÇLARINDA GOL SESİ ÇIKMADI

Yeni sezon öncesinde Trabzonspor'un Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçlarında da rakip fileleri havalandıramayan Onuachu; Eintracht Frankfurt, Al Sadd ve Udinese karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı. Kamp sonrası Göztepe ile oynanan hazırlık maçında da gol bulamayan Nijeryalı forvet, böylece hazırlık dönemini gol atamadan tamamladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa karşısında da skor üretemeyen Paul Onuachu'nun gol hasreti 5 maça yükseldi.
Başlık ResmiSüper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa karşısında da skor üretemeyen Paul Onuachu'nun gol hasreti 5 maça yükseldi.

SESSİZLİĞİNİ AVRUPA'DA BOZMAK İSTİYOR

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşma, Onuachu için gol hasretini sonlandırma fırsatı olacak. Nijeryalı santrfor, Ferencvaros karşısında fileleri havalandırarak hem takımına avantaj sağlamak hem de yeni sezondaki gol perdesini Avrupa sahnesinde açmak istiyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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