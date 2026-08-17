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Spor

Fatih Tekke'nin Avrupa'da ilk imtihanı: Futbolcu olarak kazandı, sıra hocalıkta

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Fatih Tekke'nin Avrupa'da ilk imtihanı: Futbolcu olarak kazandı, sıra hocalıkta

Trabzonspor altyapısından yetişen ve bordo-mavili forma altında önemli başarılara imza atan Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde ilk defa bir Avrupa kupası maçında takımının başında sahaya çıkacak. Futbolculuk döneminde Zenit St. Petersburg ile UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Tekke, ilk Avrupa sınavını Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında verecek.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan ekibi Ferencvaros, 20 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, bordo-mavili takımın hocası Fatih Tekke'nin teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçı olacak.

FUTBOLCU OLARAK AVRUPA LİGİ KUPASI KALDIRDI

Futbolculuk kariyerinde Zenit St. Petersburg formasıyla UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Tekke, bu defa teknik direktör olarak Avrupa sahnesinde yer alacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Başlık ResmiSüper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
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İLK TAM SEZONUNDA KUPA VE AVRUPA BİLETİ

Fatih Tekke, Trabzonspor’daki ilk tam sezonunda önemli bir başarı kazandırdı. Bordo-mavililer, 2025-2026 sezonunu Süper Lig’de 3'üncü tamamlarken, Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Tekke, böylece Trabzonspor’daki ilk tam sezonunda kupa sevinci yaşarken, takımını Avrupa kupalarına da taşıdı.

Trabzonspor’un başında 2024-2025 sezonunda da görev yapan Tekke, 11 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 2025-2026 sezonunda ise bordo-mavili takımın başında Trendyol Süper Lig’de 34 karşılaşmaya çıkan Tekke, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor bu süreçte 69 puan toplarken, Tekke’nin ligdeki puan ortalaması 2.03 oldu.

Fatih Tekke - Mohamed Salah
Başlık ResmiFatih Tekke - Mohamed Salah

AVRUPA'DA YENİ HEDEF

Teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig ve 1'inci Lig’de toplam 240 resmi karşılaşmada görev yapan Fatih Tekke, bu maçlarda 84 galibiyet, 75 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı. Tekke’nin teknik direktörlük kariyerindeki puan ortalaması 1.36 olarak kayıtlara geçti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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