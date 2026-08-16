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Spor

Trabzonspor maçında penaltı tartışması: Eski hakemlerden ortak karar

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Trabzonspor maçında penaltı tartışması: Eski hakemlerden ortak karar
Fotoğraf Başlığı Trabzonspor maçında penaltı tartışması: Eski hakemlerden ortak karar

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında 1-1 sona eren Kasımpaşa-Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar değerlendirildi. Kasımpaşa lehine verilen penaltı kararıyla ilgili üç hakem de aynı görüşte birleşti.

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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadelede hakemin verdiği ve vermediği bazı kararlar tartışma konusu oldu.

beIN Trio ekibi, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Trabzonspor maçında penaltı tartışması: Eski hakemlerden ortak karar
Başlık ResmiTrabzonspor maçında penaltı tartışması: Eski hakemlerden ortak karar

METEHAN MİMAROĞLU'NUN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Karşılaşmanın 6. dakikasında Trabzonspor'un hücumunda Metehan Mimaroğlu, rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Bordo-mavili futbolcular penaltı beklerken karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi.

Bülent Yıldırım, pozisyonun penaltı olduğunu savundu. Yıldırım, "Metehan'ın etkilendiği net, darbe net, denge ayağında kalamadığı ve sağlıklı vuruş yapamadığı net. Ben bu pozisyonun tartışmasız penaltı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Seçim Demirel ise farklı bir görüş ortaya koydu. Metehan'ın müdahalenin ardından oyuna devam ettiğini belirten Demirel, temasın penaltı için yeterli olmadığını söyledi. Demirel, devam kararının doğru olduğunu ifade etti.
Deniz Çoban da hakemin kararını doğru buldu. Çoban, "Oyuncunun temasa rağmen ayağını yere bastığını, dengeli vurabilecekken güzel vuruş yapamadığını düşünüyorum. Ben de hakemle aynı fikirdeyim" dedi.

Trabzonspor maçında penaltı tartışması: Eski hakemlerden ortak karar
Başlık ResmiTrabzonspor maçında penaltı tartışması: Eski hakemlerden ortak karar

GÜVEN YALÇIN-PİNA GERGİNLİĞİ

Mücadelenin 7. dakikasında Metehan Mimaroğlu'nun yerde kaldığı pozisyonun ardından Güven Yalçın ile Pina arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Seçim Demirel, hakemin iki oyuncuyu da sert şekilde uyarmasını doğru buldu. Bülent Yıldırım ise hakemin olayın büyümesini engellediğini belirterek kararın yerinde olduğunu söyledi.
Deniz Çoban da hakemin tavrını olumlu değerlendirdi. Çoban, oyunun ilerleyen dakikalarında yaşanması halinde pozisyonun sarı kart gerektirebileceğini ancak karşılaşmanın henüz başında olması nedeniyle hakemin uyarısının yeterli olduğunu ifade etti.

Trabzonspor maçında penaltı tartışması: Eski hakemlerden ortak karar
Başlık ResmiTrabzonspor maçında penaltı tartışması: Eski hakemlerden ortak karar

KASIMPAŞA'NIN PENALTISI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Karşılaşmanın 54. dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Hakemin bordo-mavili oyuncunun müdahalesi sonrasında beyaz noktayı göstermesi, Trio ekibinin de gündemine geldi.

Trabzonspor maçında penaltı tartışması: Eski hakemlerden ortak karar
Başlık ResmiTrabzonspor maçında penaltı tartışması: Eski hakemlerden ortak karar

Bülent Yıldırım, pozisyonda penaltı kararının doğru olmadığını savundu. Yıldırım, "Benim gördüğüm; inandırıcı ve futbolun beklediği bir penaltı olmadı ve oturmadı" değerlendirmesinde bulundu.
Seçim Demirel de penaltı kararına katılmadığını belirtti. Demirel, "Bence penaltı çalmasaydı daha doğru olurdu" ifadelerini kullanırken, hakemin müdahaleyi gördüğü için düdük çaldığını söyledi.
Deniz Çoban ise karşılaşmanın genelinde hakemin yüksek bir faul eşiği belirlediğine dikkat çekti. Çoban, 54. dakikadaki müdahalede ise hakemin kendi standardının altında bir düdük çaldığını belirterek pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti.

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Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı
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Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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