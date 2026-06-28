ABD'nin İran'a yeni saldırılar gerçekleştirdiği açıklandı. İran medyası, Sirik kenti ve Keşm adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada "Öyle bir an gelebilir ki artık makul davranma şansımız kalmaz. Başladığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız noktaya gelebiliriz. O zaman İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. İran medyası Keşm Adası ve Sirik kenti yakınlarından patlamalar olduğunu doğrularken, Keşm adasında bir yerleşkeye, Sirik'te ise bir telekomünikasyon kulesine mühimmat isabet ettiği bildirildi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı gerçekleştirmesi üzerine ABD dün de bir saldırı düzenlemişti.

BAHREYN VE KUVEYT'TE SİREN SESLERİ

İran Devrim Muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu belirterek "Bölgedeki üs ve ABD ordusu noktaları hedef alınmaya başlandı." açıklamasını yaptı. Devrim Muhafızları ABD'ye cevap olarak Kuveyt ve Bahreyn'de füze ve dron saldırısı başlattıklarını duyurdu.

İran Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Mesen köyünün saldırıda hedef alındığı bildirildi. Saldırıların ardından Bahreyn'de sirenler çaldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka en yakın güvenli yerlere gitme çağrısında bulundu. Kuveyt ordusu ise füze ve İHA saldırılarına karşı koymak için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

CENTCOM: İRAN ANLAŞMAYA UYMADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda İran'ın “ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını” gerekçe göstererek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Komutanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"CENTCOM güçleri Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda 27 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere ilave saldırılar düzenledi."

İran'ın dün de ticari bir gemiye yaptığı saldırılarının ardından ABD'nin karşılık verdiği hatırlatılan açıklamada, İran'a "ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığı" ancak İran'ın bu sabah petrol taşıyan Panama bandıralı bir gemiye düzenlediği yeni bir İHA saldırısı ile "bu yolu seçmediği" kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "CENTCOM güçleri, İran'ın ticari deniz taşımacılığına yönelik süregelen saldırganlığına doğrudan bir cevap olarak bugün saldırılar gerçekleştirdi. ABD askeri uçakları İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, İHA depolama tesislerini ve mayın döşeme kabiliyetlerini hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. ABD uçaklarının ateşkesi tekrar ihlal eden İran'ın füze ve dron depolama tesislerini vurduğunu savunan Trump "Öyle bir an gelebilir ki artık makul davranma şansımız kalmaz. Başladığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız noktaya gelebiliriz. O zaman İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz." ifadelerini kullandı.

ABD-İRAN HATTINDA KARŞILIKLI MİSİLLEMELER

ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından bölge yeniden diken üstünde. Körfez ülkesi Bahreyn de İran dronları tarafından hedef alındığını duyurdu. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sivil yerleri hedef almayı yasaklayan uluslararası norm ve sözleşmelere aykırı bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası