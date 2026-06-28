Anadolu Ajansı
Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! İran'dan peş peşe saldırı açıklamaları
İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı çevresinde peş peşe saldırı iddiaları gündeme geldi. İran devlet televizyonu Sirik kentinde bir iletişim kulesinin hedef alındığını ve Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini duyururken, ABD merkezli Axios da ABD ordusunun bölgede operasyon gerçekleştirdiğini öne sürdü.
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Dünya az önce
İran'da Hürmüz Boğazı yakınlarında patlamalar meydana geldiği bildirildi.
- İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri geldiğini duyurdu.
- İranlı askeri bir kaynak, patlamaların Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine yönelik saldırıdan kaynaklandığını belirtti.
- ABD merkezli Axios haber sitesi, Amerikalı bir yetkiliye dayandırarak ABD ordusunun bölgeye saldırılar gerçekleştirdiğini iddia etti.
- İran devlet televizyonu ayrıca Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri geldiğini bildirdi.
İranlı askeri bir kaynağa dayandırılan açıklamada, patlamaların Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine yönelik saldırıdan kaynaklandığı belirtildi.
ABD SALDIRI DÜZENLEDİ İDDİASI
Öte yandan ABD merkezli Axios haber sitesi, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Saldırıların detaylarına ilişkin taraflardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.
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Öte yandan İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.
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