Artçı sarsıntılar sürüyor! Venezuela'da 4,8 büyüklüğünde deprem paniği
Venezuela, 24 Haziran'da yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bir kez daha sallandı. Aragua eyaletinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Aragua eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
- Depremin merkez üssü El Limon bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusu olarak belirtildi.
- Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
- İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
- 24 Haziran'da yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.430'a, yaralı sayısı ise 3.238'e yükseldi.
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ülke bir kez daha depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Aragua eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
USGS'nin yayımladığı verilere göre depremin merkez üssü, Aragua eyaletine bağlı El Limon bölgesinin yaklaşık 35 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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YIKICI DEPREMLERİN ARDINDAN ARTÇILAR SÜRÜYOR
Venezuela, 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsılmıştı.
USGS, depremlerin merkez üslerinin Yaracuy eyaletindeki Yumare ve San Felipe kentleri yakınları olduğunu açıklamış, sarsıntıların sırasıyla 10 ve 21,9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurmuştu.
Yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.430'a, yaralı sayısı ise 3.238'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.