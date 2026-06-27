İhlas Haber Ajansı
Kırklareli'nde deniz girmek yasaklandı! Resmi açıklama geldi, izin verilmeyecek
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Yetkililer, vatandaşları can güvenliği açısından uyarırken, yasağın hava şartlarının normale dönmesine kadar sürebileceğini belirtti.
Özetle DinleKırklareli'nde deniz girmek yasaklandı! Resmi açık...
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Yaşam 2 dk önce
Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran 2026 Pazar günü ilçe sınırları içerisindeki tüm plajlarda denize girilmesini yasakladı.
- Vize ilçesindeki tüm plajlarda gün boyunca denize giriş yasaklandı.
- Vatandaşların yasağa uymaları ve muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları istendi.
- Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirtti.
- Kamuoyuna resmi duyuruların takip edilmesi konusunda uyarı yapıldı.
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Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran 2026 Pazar günü ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar kapsamında Vize ilçesindeki tüm plajlarda gün boyunca denize giriş yasaklanırken, vatandaşların yasağa uymaları ve muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları istendi.
Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirterek, kamuoyunu resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.
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