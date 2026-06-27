Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Yetkililer, vatandaşları can güvenliği açısından uyarırken, yasağın hava şartlarının normale dönmesine kadar sürebileceğini belirtti.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran 2026 Pazar günü ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar kapsamında Vize ilçesindeki tüm plajlarda gün boyunca denize giriş yasaklanırken, vatandaşların yasağa uymaları ve muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları istendi.

Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirterek, kamuoyunu resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

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