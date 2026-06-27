Katılım bankacılığı sistemi, faizsiz finansman modeliyle çalışan yapısı nedeniyle yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Ticarete dayalı gelir modeliyle faaliyet gösteren katılım bankalarının kazanç yöntemleri ve çalışma prensipleri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Katılım bankası ne tür işlerden para kazanabilir?

Katılım bankacılığı, faiz yerine ticaret, ortaklık ve finansal kiralama gibi yöntemlerle çalışan bir finans modeli olarak dikkat çekiyor. Tasarruf sahiplerinden toplanan fonlar üretim ve ticaret odaklı faaliyetlerde değerlendirilirken, bankaların gelir modeli de klasik bankacılık sisteminden farklı şekilde işliyor.

KATILIM BANKASI NE TÜR İŞLERDEN PARA KAZANABİLİR?

Katılım bankaları, topladıkları fonları faizli kredi olarak kullandırmak yerine ticaret ve üretime dayalı finansman modelleriyle değerlendirir. Sistemin temelinde mal veya hizmet alım satımı, ortaklık ve finansal kiralama gibi ekonomik faaliyetler yer alır. Böylece elde edilen kazanç, faiz geliri değil ticari faaliyetlerden doğan kâr olarak kabul edilir.

Katılım bankaları en yaygın olarak murabaha (finansal alım-satım) yöntemiyle çalışır. Bu modelde banka, müşterinin satın almak istediği malı satıcıdan peşin olarak satın alır ve üzerine önceden belirlenen kâr oranını ekleyerek satar.

Katılım bankası ne tür işlerden para kazanabilir?

Bunun yanı sıra finansal kiralama (leasing), müşareke (kâr ortaklığı), mudarebe (sermaye-emek ortaklığı), selem ve istisna gibi farklı finansman yöntemleriyle de gelir elde eder. Katılım bankaları ayrıca yatırım fonları, sukuk (kira sertifikası), tekâfül ve diğer faizsiz yatırım ürünlerinden de hizmet geliri sağlayabilir.

Katılım bankalarının faaliyet alanı yalnızca finansman kullandırmakla sınırlı değildir. Bankalar, özel cari hesaplar ve katılma hesapları aracılığıyla fon toplar, bu fonları ticaret ve üretime dayalı değerlendirir ve elde edilen ticari kazancı hesap sahipleriyle belirlenen katılım oranları doğrultusunda paylaşır. Dağıtılan kâr payı, yatırım havuzunun performansına göre değişiklik gösterebilir.

Faizsiz bankacılık ilkeleri gereği katılım bankaları; alkol, kumar, tütün, silah üretimi gibi faaliyet alanlarına finansman sağlamaz. Aynı şekilde spekülatif işlemler ve yüksek belirsizlik içeren finansal faaliyetler de katılım bankacılığı prensipleri kapsamında değerlendirilmez. Bu nedenle gelir modeli, tamamen mal ve hizmet üretimine dayalı ekonomik faaliyetler üzerine kuruludur.

Katılım bankası ne tür işlerden para kazanabilir?

KATILIM BANKASI FAİZSİZ Mİ?

Katılım bankaları faaliyetlerini faizsiz bankacılık prensiplerine göre yürütür. Finansman işlemleri ticaret, ortaklık ve finansal kiralama gibi yöntemlerle gerçekleştirilir.

KATILIM BANKACILIĞI ÜRÜNLERİ

Fon Kullandırma Ürünleri

Murabaha (Finansal alım-satım)

İstisna (Eser Sözleşmesi)

Finansal Kiralama (Leasing)

Mudârebe (Sermaye-emek ortaklığı)

Müşâraka (Kâr ortaklığı)

Karz-Hasen (Güzel borç, faizsiz ödünç)

Selem

Fon Toplama Ürünleri

Katılma Hesabı

Özel Cari Hesap

Yatırım Ürünleri