Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava durumu raporuna göre ülkede hava ikiye bölünecek. Bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi görmesi beklenirken, bazı iller için ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Türkiye’yi çift hava bekliyor. İşte son uyarılar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 25 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan yeni haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 7 gün boyunca yurt genelinde sıcaklık değerleri değişecek. Son tahminlerine göre Türkiye genelinde iki farklı hava zıtlığı yaşanacak.

Hava ikiye bölünecek! Bir köşede 40 derece, bir köşede sağanak… Meteoroloji haftalık uyarısını yaptı

BİR KÖŞEDE SICAKLIK BİR KÖŞEDE SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre, yurdun bir köşesinde sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ile 3 derece üzerinde seyrederken, bir köşede ise sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji İç Ege, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını belirtti.

Hava ikiye bölünecek! Bir köşede 40 derece, bir köşede sağanak… Meteoroloji haftalık uyarısını yaptı

Öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak için uyarı yapılan bölgeler ise şöyle;

Bölge İller Marmara Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (batısı) Ege Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli Karadeniz Bolu çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri Doğu Anadolu Erzurum, Kars, Van, Muş (kuzeyi)

Tahminlere göre termometrelerin Şanlıurfa'da 40 derece, Diyarbakır ve Denizli’de 37 derece, Mardin’de 36 derece, Gaziantep ve Manisa’da ise 35 derece seviyelerinde olması bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege’nin bazı şehirlerinde yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

Hava ikiye bölünecek! Bir köşede 40 derece, bir köşede sağanak… Meteoroloji haftalık uyarısını yaptı

TERMOMETRELER 40'I GÖRECEK

Bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle;

İl Derece (°C) Şanlıurfa 40 Diyarbakır 37 Denizli 37 Mardin 36 Gaziantep 35 Manisa 35

Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre ise hava sıcaklıklarının ülke genelinde genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken; iç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava ikiye bölünecek! Bir köşede 40 derece, bir köşede sağanak… Meteoroloji haftalık uyarısını yaptı

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