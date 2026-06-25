Hava ikiye bölünecek! Bir köşede 40 derece, bir köşede sağanak… Meteoroloji haftalık uyarısını yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava durumu raporuna göre ülkede hava ikiye bölünecek. Bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi görmesi beklenirken, bazı iller için ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Türkiye’yi çift hava bekliyor. İşte son uyarılar…
- Yurdun bir köşesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ile 3 derece üzerinde seyredecek.
- İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Göller yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
- Öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (batısı), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Erzurum, Kars, Van, Muş (kuzeyi) bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
- Şanlıurfa'da 40, Diyarbakır ve Denizli'de 37, Mardin'de 36, Gaziantep ve Manisa'da 35 derece seviyelerinde sıcaklıklar tahmin ediliyor.
- Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege'nin bazı şehirlerinde yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.
- Ülke genelinde hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında seyrederken, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 25 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan yeni haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 7 gün boyunca yurt genelinde sıcaklık değerleri değişecek. Son tahminlerine göre Türkiye genelinde iki farklı hava zıtlığı yaşanacak.
BİR KÖŞEDE SICAKLIK BİR KÖŞEDE SAĞANAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre, yurdun bir köşesinde sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ile 3 derece üzerinde seyrederken, bir köşede ise sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji İç Ege, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını belirtti.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak için uyarı yapılan bölgeler ise şöyle;
|Bölge
|İller
|Marmara
|Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (batısı)
|Ege
|Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli
|Karadeniz
|Bolu çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri
|Doğu Anadolu
|Erzurum, Kars, Van, Muş (kuzeyi)
Tahminlere göre termometrelerin Şanlıurfa'da 40 derece, Diyarbakır ve Denizli’de 37 derece, Mardin’de 36 derece, Gaziantep ve Manisa’da ise 35 derece seviyelerinde olması bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege’nin bazı şehirlerinde yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.
TERMOMETRELER 40'I GÖRECEK
Bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle;
|İl
|Derece (°C)
|Şanlıurfa
|40
|Diyarbakır
|37
|Denizli
|37
|Mardin
|36
|Gaziantep
|35
|Manisa
|35
Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre ise hava sıcaklıklarının ülke genelinde genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken; iç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.