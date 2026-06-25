Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 25 Haziran tarihinde başkentin bazı ilçelerinde arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Çamlıdere ve Keçiören'de meydana gelen teknik sorunlar nedeniyle ekipler onarım çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, 25 Haziran ASKİ kesinti sorgulama ekranı...

25 Haziran ASKİ su kesintisi listesi duyuruldu. ASKİ'nin yayımladığı güncel arıza bilgilerine göre kesintiler elektrik arızası ve içme suyu hattındaki boru arızasından kaynaklanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden su verilmesi planlanıyor. Peki, Ankara Çamlıdere ve Keçiören sular ne zaman gelecek?

Ankara Çamlıdere ve Keçiören su kesintisi: 25 Haziran ASKİ kesinti sorgulama ekranı

ANKARA ÇAMLIDERE VE KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.06.2026 16:50:00

Tamir Tarihi: 25.06.2026 17:00:00

Detay: Doğancı İçme Suyu Terfi İstasyonu'nda elektrik arızası meydana gelmesi nedeniyle Buğralar Mahallesi ve Pelitçik Mahallesi'nde su kesintisi uygulanmaktadır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: BUĞRALAR MAHALLESİ VE PELİTÇİK MAHALLESİ

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.06.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 25.06.2026 17:00:00

Detay: Ayvalı mahallesi 204.sokak içerisinde Q 100 lük ductil boruda meydana gelen arızadan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 207.sokak - 206.sokak -207.sokak - kardeşler 1.sokak ve civarı

Ankara Çamlıdere ve Keçiören su kesintisi: 25 Haziran ASKİ kesinti sorgulama ekranı

25 HAZİRAN ASKİ KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

Çamlıdere ilçesinde 24 Haziran saat 16.50'de başlayan arıza nedeniyle Buğralar Mahallesi ile Pelitçik Mahallesi'nde su kesintisi uygulanıyor. Çalışmalar devam ederken, suyun 25 Haziran saat 17.00 itibarıyla yeniden verilmesi öngörülüyor.

Keçiören ilçesinde ise 25 Haziran saat 10.00'da başlayan arıza nedeniyle Ayvalı Mahallesi'nde bazı sokaklar su kesintisinden etkileniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye saat 17.00'ye kadar yeniden su verilmesi planlanıyor.

ASK güncel arıza bilgileri ve planlı kesintilere ilişkin detayların kurumun resmi su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden takip edilebildiğini belirtiyor.

ASKİ KESİNTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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