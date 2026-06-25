İZSU su kesintisi 25 Haziran listesi vatandaşlar ile paylaşıldı. Duyuruda yer alan bilgilere göre Bornova, Buca, Konak ve Seferihisar başta olmak üzere farklı ilçelerde belirli saatler arasında su verilemeyecek. Vatandaşlar ise ''Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

İzmir Bornova, Buca, Konak ve Seferihisar'da sular ne zaman gelecek merak edilirken GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilen planlı elektrik çalışmaları nedeniyle uygulandığı belirtilirken, Karabağlar'da ise altyapı yenileme çalışmaları kapsamında planlı kesinti programı devam ediyor. İşte, İZSU su kesintisi 25 Haziran programı...

İZSU su kesintisi 25 Haziran: İzmir Bornova, Buca, Konak ve Seferihisarda sular ne zaman gelecek?

İZSU SU KESİNTİSİ 25 HAZİRAN

Güncel arıza ve bakım programına göre Bornova, Buca, Konak ve Seferihisar'da belirli saatler arasında su verilemeyecek. Kent genelinde yaşanan kesintilerin büyük bölümünün GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilen planlı elektrik çalışmaları nedeniyle uygulandığı belirtilirken, bazı bölgelerde ise ana boru arızaları nedeniyle ekiplerin onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İZSU su kesintisi 25 Haziran: İzmir Bornova, Buca, Konak ve Seferihisarda sular ne zaman gelecek?

İZMİR BORNOVA, BUCA, KONAK VE SEFERİHİSAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BORNOVA SU KESİNTİSİ

ÇAMKULE

25.06.2026 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

GDZ elektrik tarafından yapılacak olan planlı çalışma kapsamında 09:00 - 14:00 a...

BUCA SU KESİNTİSİ

ÇAMLIK, DİCLE

25.06.2026 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

GDZ elektrik tarafından yapılacak olan planlı çalışma kapsamında 09:00 - 14:00 a...

KONAK SU KESİNTİSİ

ANADOLU, ATAMER, BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, ÇINARTEPE, FERAHLI, GÜZELYURT, HUZUR, İSMET PAŞA, LEVENT, MEHMET AKİF, MEHTAP, MİLLET, MURAT, SAYGI, TRAKYA, ULUBATLI, YAVUZ SELİM, ZEYBEK, 26 AĞUSTOS

25.06.2026 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

GDZ elektrik tarafından yapılacak olan planlı çalışma kapsamında 09:00 - 14:00 a...

SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

DÜZCE, TURGUT, ULAMIŞ

25.06.2026 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Diğer

GEDİZ ELEKTRİK TARAFINDAN YAPILACAK OLAN PLANLI KESİNTİYE BAĞLI OLARAK BÖLGEDE (...



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