İstanbul elektrik kesintisi sebebiyle Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli'de bakım çalışmaları sürüyor. İşte, 23 Haziran BEDAŞ kesinti listesi...

İstanbul'da 23 Haziran Salı günü planlı bakım, yatırım, yenileme ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanıyor. Avrupa Yakası'nda çok sayıda mahalle ve sokakta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında enerji kesintileri günün farklı saatlerinde etkisini sürdürüyor. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli'de yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle ''İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusu gündemde.

İstanbul elektrik kesintisi 23 Haziran: BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 HAZİRAN LİSTESİ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah 29 MAYIS, AZİM, BALKANLAR, DOSTLAR, HADIMKÖY-İSTANBUL, SADEGÜL, SÖĞÜTÖZÜ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA, POSTANE sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKDEMİR, AYANOĞLU, BORAN, BURÇ, COŞKU, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARA ÜZÜM, KATİP, NUSRET ARMAN, SÖĞÜTÖZÜ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CİVAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk / YEŞİLKENT mah G-693, G-732, G-733, G-734, G-738, G-754, G-755, G-756, G-757, G-770, G-814, G-815, G-817, G-836, G-847, G-855, G-865, G-877, G-879, G-880, G-894, G-897, G-900, G-901, G-908, G-913 sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADALET, BERKER, BÜLBÜL, DENİZKÖŞKLER, ERSOY, HÜRRİYET, SÜLÜN, ÇAVUŞOĞLU, İLKEM, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23 Haziran: BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR, GÜLBAHAR sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk / EVREN mah sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 14:00:00 - 19:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNEŞLİ 1 sk bölgelerinde 23/06/2026 14:00:00 - 23/06/2026 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 14:00:00 - 19:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KALENDER, ÇALIŞLAR 1 sk bölgelerinde 23/06/2026 14:00:00 - 23/06/2026 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 01:00:00 - 05:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 23/06/2026 01:00:00 - 23/06/2026 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 01:00:00 - 05:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 23/06/2026 01:00:00 - 23/06/2026 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 01:00:00 - 05:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 23/06/2026 01:00:00 - 23/06/2026 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 01:00:00 - 05:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 23/06/2026 01:00:00 - 23/06/2026 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 01:00:00 - 05:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah FENER sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, ESKİ PTT, ORKİDE, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON sk bölgelerinde 23/06/2026 01:00:00 - 23/06/2026 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 01:00:00 - 05:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, İSTASYON sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, EKİN, PELİN, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON sk bölgelerinde 23/06/2026 01:00:00 - 23/06/2026 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23 Haziran: BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

2026-06-23 09:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KELEBEK, SÜZER, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., AHMET YESEVİ, FATİH, GÜL, KARADENİZ, OVALI, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SEYRANTEPE sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, BONCUK, BİLGİÇ, HASBAHÇE, HÜRRİYET, KATİP ÇELEBİ, SEFA, SEYİT ONBAŞI, ÇİLEK, İKBAL sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BALKAN, CİHANGİR sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 11:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah DAL, KİRAZ, NADİR, NİGAR, UĞUR MUMCU, VİŞNE, İKLİM, ŞAHİN sk bölgelerinde 23/06/2026 11:00:00 - 23/06/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 19., 24., 7. sk bölgelerinde 23/06/2026 08:00:00 - 23/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ŞEHİT SELAHATTİN sk / YENİDOĞAN mah DAĞ ÇIKMAZI, DERE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/06/2026 08:00:00 - 23/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -GAYRETTEPE mah sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah CEBECİ, HAYDAR ALİYEV, HAZAL, NİSBETİYE, PROF. DR. KAYA ÇİLİNGİROĞLU, SELÇUKLAR, YEŞERTİ, YEŞİLAY, YEŞİM, ZEYTİNOĞLU sk / LEVENT mah KIVILCIM sk bölgelerinde 23/06/2026 10:00:00 - 23/06/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah MESİRE sk / SAHİL mah AKİDE, GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, YİĞİTLER, İSTEK sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, ERMAN, IHLAMUR, KUŞTEPE, OSMANLI, YÜKSEL, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KIŞLA sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23 Haziran: BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah KILIÇARSLAN sk / KUMBURGAZ mah ARDA, DEDEBAHÇE, DR. SADIK AHMET, EĞRELTİ, GECESEFASI, ÇANÇİÇEĞİ, ÇİM sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah KILIÇARSLAN sk / KUMBURGAZ mah ARDA, DEDEBAHÇE, DR. SADIK AHMET, EĞRELTİ, GECESEFASI, ÇANÇİÇEĞİ, ÇİM sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MURATTEPE, YALI 3, YOSUN 2, ZAFER 2, ZAKKUM, ZÜHRE 1 sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, EBABİL, ENGİNAR ÇIKMAZI, ERBERK ÇIKMAZI, ERKAN, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, FERDA, FERMAN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, UFUK ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:30:00 - 17:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÖRCÜNLÜ mah BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 23/06/2026 09:30:00 - 23/06/2026 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23 Haziran: BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

2026-06-23 09:30:00 - 17:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/06/2026 09:30:00 - 23/06/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:30:00 - 17:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, PEKMEZ DERESİ, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA, ÜRKMEZ sk / YAYLACIK mah BONCUK, BİRSİN ÇIKMAZI, BİTKİ, REZENE, YAĞIZ ÇIKMAZI sk / ÖRCÜNLÜ mah ÖZKAN sk bölgelerinde 23/06/2026 09:30:00 - 23/06/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 08:30:00 - 12:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2611. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GEDİK, GELENDÖRT, GEMİCİ, GENÇ, GENÇLİK, GENÇTÜRK, GEREDE, GEZGİN, GEZİ, GEZİBOYU, GURBET, GÖKADA, GÖKALP, GÖKAY, GÖKBAY, GÖKKAYA, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKSU, GÖKÇAY, GÖKÇE, GÖKÇEN, GÖL, GÖLCÜK, GÖLET, GÖNEN, GÖNÜL, GÖRAL, GÖRENEK, GÖRGÜ, GÖRSEL, GÖZLEM, GÖZTEPE, GÜDEN, GÜMRÜK, GÜRSU, GÜVEN, GÜÇLÜ, HACILAR, HAVAALANI, TAŞOCAĞI sk / TURGUT REİS mah 400., 404. ÇIKMAZ, 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 420., 432., 433., 434., 440., ANADOLU, KARAOSMANOĞLU sk bölgelerinde 23/06/2026 08:30:00 - 23/06/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 12:00:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2186. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 532., 533., 534., 535., 536., 541., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 400., 414., 414/1., 418., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 425., 429., 518., 519., 520., 521., 522., CAMİ, LİSE, OKUL sk bölgelerinde 23/06/2026 12:00:00 - 23/06/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23 Haziran: BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

2026-06-23 09:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1485., 1489., 1490., 1500., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1690., 1691., 1692., 1693., 1694. sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23 Haziran: BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

2026-06-23 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AKASYA, AYTEN, DALGIÇ sk / RAMİ CUMA mah AYTEN, TOPÇULAR DEĞİRMENİ sk bölgelerinde 23/06/2026 08:00:00 - 23/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah FEYZİYE MEKTEBİ, KADIRGA LİMANI, KATİP SİNAN, OKUL sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah KADIRGA LİMANI, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, ÖZBEKLER sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah AKSARAY, CEYLAN, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah KOSKA, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah MİMAR KASIM sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1007., 1012., ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 268., 269., 270., 271., 272., 273., 275., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 23/06/2026 10:00:00 - 23/06/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23 Haziran: BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

2026-06-23 07:30:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SEMBOL sk bölgelerinde 23/06/2026 07:30:00 - 23/06/2026 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 08:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM, DEREBOYU, EVREN, GÖKTEPE 1, KANSU, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 3., KAZIM KARABEKİR 4., MAHMUTBEY 2., MAHMUTBEY 3., MAHMUTBEY 4., MAHMUTBEY 5., MAHMUTBEY 6., MAHMUTBEY 7., OKTAY 1, YEŞİLBAĞ, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 23/06/2026 08:00:00 - 23/06/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, DEFNE, FATİH, KASIM, KAVAKLI, KESTANE, KIZILCIK, LADİN, POYRAZLI, TAFLAN, YILDIRIM sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KARİKATÜRİST RAMİS, TALATPAŞA sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 10:00:00 - 14:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, RADYUM, TALATPAŞA sk bölgelerinde 23/06/2026 10:00:00 - 23/06/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 11:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GÜL, ÇAMLIK sk bölgelerinde 23/06/2026 11:00:00 - 23/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, BURAK, DEHA, DİLAVER, DİRLİK, ENSAR, FAZİLET, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, HAZAL, HENDEK, HUZUR, HİLAL, KARAMAN, KAYMAK, MENZİL, OSMANGAZİ, SAFA, SEFER, SENA, SERDAR, YAZGI, YAZICI, YAĞMUR, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK sk / HÜRRİYET mah AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, NAZENDE, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ATAKAN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HAMAM, LEVENT, MEDİNE, TAŞOCAĞI, YÜKSEL, ŞEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23 Haziran: BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

2026-06-23 00:00:00 - 08:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 23/06/2026 00:00:00 - 23/06/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 00:00:00 - 08:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 23/06/2026 00:00:00 - 23/06/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 00:00:00 - 08:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 23/06/2026 00:00:00 - 23/06/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 10:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AKARSU, 1.AŞIK VEYSEL, 1.KILAVUZ, 1.SERHAT, 2.AKARSU, 2.UĞUR, ARİF HİKMET, EMRE, KEMALPAŞA, NİFER sk bölgelerinde 23/06/2026 10:00:00 - 23/06/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 10:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KEMERBURGAZ, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 23/06/2026 10:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23 Haziran: BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

2026-06-23 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah MUSTAFA BİNGÖL sk / YENİ mah 7053., ABDÜLHALİK RENDA, ERKİN BALABAN sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah CEMİL CAHİT TOYDEMİR, FAZIL BİLGE, MEHMET ALİ ÜLGEN, MUZAFFER GÖKSENİN, MUZAFFER TUĞSAVUL, MÜŞİR ABDULLAH, RIDVAN KORAL, VİLLA, YILDIZ POSTA, İRFAN BAŞTUĞ PAŞA, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 10:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah PAPA RONCALLİ sk bölgelerinde 23/06/2026 10:00:00 - 23/06/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah DERYA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2111., 2133., 2144., 2145., 2146., 2148. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2133., 2147., 2148., 2149., 2157. sk bölgelerinde 23/06/2026 09:00:00 - 23/06/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 95., 95/1., 98. sk bölgelerinde 23/06/2026 10:00:00 - 23/06/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-06-23 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 156., 162., 167., 168. sk bölgelerinde 23/06/2026 10:00:00 - 23/06/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



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