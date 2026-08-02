Galatasaray'ın 10 numara transferi için prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Aleksey Batrakov hakkında Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Lokomotiv Moskova, sarı-kırmızılı kulüpten herhangi bir teklif almadıklarını ve transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yeni sezon öncesi 10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri olan Aleksey Batrakov için Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların genç yıldızla prensip anlaşmasına vardığı ve kulübü Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başladığı yönündeki iddialar, Rus ekibi tarafından yalanlandı.

Aleksey Batrakov

LOKOMOTİV MOSKOVA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Rus basınından Sport-Express'in transfer iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Lokomotiv Moskova'nın basın servisi, Galatasaray ile Aleksey Batrakov arasında görüşme yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Alexei Batrakov ile Galatasaray arasında olduğu iddia edilen görüşmelere ilişkin haberler asılsız ve temelsizdir. Bu konuda Lokomotiv herhangi bir teklif almamış ve görüşmelere girmemiştir."

Bu açıklamayla birlikte son günlerde Rus basınında yer alan transfer iddiaları da kulüp tarafından resmen reddedilmiş oldu.

Aleksey Batrakov

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Galatasaray'ın orta sahadaki yaratıcılığı artırmak amacıyla 10 numara pozisyonu için Aleksey Batrakov'u gündemine aldığı öne sürülmüştü. İddialarda, sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağladığı ve Lokomotiv Moskova ile bonservis görüşmelerine başladığı belirtilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası