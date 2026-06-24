Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 24 Haziran tarihinde Ankara'nın bazı ilçelerinde planlı ve plansız su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre Haymana, Beypazarı ve Sincan'da yürütülecek bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde su hizmeti geçici olarak durdurulacak. İşte ASKİ su kesintisi 24 Haziran listesi...

Ankara Haymana'da gerçekleştirilecek ana iletim hattı yenileme çalışması nedeniyle uzun süreli kesinti uygulanacak. ASKİ ekipleri ise çalışmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi için sahada görev yapmaya devam ediyor. ASKİ su kesintisi 24 Haziran listesi ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ su kesintisi 24 Haziran: Haymanada 10 saatlik kesintisi uygulanacak

HAYMANA'DA 10 SAATLİK SU KESİNTİSİ

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Haymana ilçesinde içme suyu şebeke hattında sık sık yaşanan arızaların kalıcı olarak giderilmesi amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması başlatılacak.

Seyran Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 250 milimetre çapındaki ana içme suyu iletim hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle 24 Haziran saat 15.00'te başlayacak su kesintisinin, 25 Haziran saat 01.00'e kadar sürmesi planlanıyor.

Yaklaşık 10 saat sürecek çalışma boyunca Seyran, Kayabaşı, Medrese, Yeni ve Çaldağ mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

ASKİ su kesintisi 24 Haziran: Haymanada 10 saatlik kesintisi uygulanacak

ASKİ SU KESİNTİSİ 24 HAZİRAN

HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.06.2026 15:00:00

Tamir Tarihi: 25.06.2026 01:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Seyran Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde içme suyu şebeke hattındaki sürekli yaşanan arızalar sebebiyle, mağduriyetlerin giderilebilmesi adına 250mm çapındaki içme suyu ana iletim hattı yenileme çalışmaları nedeni ile planlı su kesintisi yapılacaktır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Seyran, Kayabaşı, Medrese, Yeni, ve Çaldağ Mahalleleri

ASKİ su kesintisi 24 Haziran: Haymanada 10 saatlik kesintisi uygulanacak



BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.06.2026 09:45:00

Tamir Tarihi: 24.06.2026 13:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Hacıkara Mahallesi Hilal Sokak içerisinde bulunan Ø63 PE BORU hattında oluşan arıza nedeniyle 09:45 ile 13:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Hilal, Yuvam, Sanayiciler Mesken 1,2,3 Sokaklar

ASKİ su kesintisi 24 Haziran: Haymanada 10 saatlik kesintisi uygulanacak



SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.06.2026 11:30:00

Tamir Tarihi: 24.06.2026 14:30:00

Detay: Sincan İlçesi Törekent Mahallesi 321 Sokak içerisinde 3. şahıslardan ( müteahhit) kaynaklı 110 mm çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle, plansız su kesintisi yapılmaktadır. Ekiplerimiz arızayı en kısa sürede gidermek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür eder; yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Törekent Mahallesi içerisindeki Yavuzevler sitesi ve çevresi

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