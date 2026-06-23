Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 23 Haziran tarihinde meydana gelen içme suyu hattı arızaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre Gölbaşı, Yenimahalle, Beypazarı ve Keçiören'de arıza kaynaklı çalışmalar sürerken ekipler su hizmetini yeniden sağlamak için sahada çalışmalarına devam ediyor. İşte, ASKİ su kesintisi 23 Haziran listesi ve kesinti sorgulama ekranı...

ASKİ su kesintisi 23 Haziran listesi resmi web sitesi üzerinden vatandaşlar ile paylaşıldı. ASKİ tarafından yapılan açıklamalarda, arızaların giderilmesinin ardından suyun belirlenen saatler içerisinde yeniden verilmesinin planlandığı ifade edildi. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından su hizmetinin kademeli olarak normale döneceğini belirtti. Peki, Ankara Gölbaşı, Yenimahalle, Beypazarı ve Keçiören'de sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi 23 Haziran: Ankara Gölbaşı, Yenimahalle, Beypazarı ve Keçiören'de sular ne zaman gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 23 HAZİRAN

Ankara'nın bazı ilçelerinde 23 Haziran tarihinde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamalara göre Gölbaşı, Yenimahalle, Beypazarı ve Keçiören'de içme suyu hatlarında oluşan arızaların giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

ASKİ su kesintisi 23 Haziran: Ankara Gölbaşı, Yenimahalle, Beypazarı ve Keçiören'de sular ne zaman gelecek?

ANKARA GÖLBAŞI, YENİMAHALLE, BEYPAZARI VE KEÇİÖREN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.06.2026 08:30:00

Tamir Tarihi: 23.06.2026 12:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Kızılcaşar Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde 225’lik içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Tek Yapı Kooperatifine 23 Haziran 2026 saat- 08:30 ile 23 Haziran 2026 saat- 12:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kızılcaşar Mahallesi Tek Yapı Kooperatifine

ASKİ su kesintisi 23 Haziran: Ankara Gölbaşı, Yenimahalle, Beypazarı ve Keçiören'de sular ne zaman gelecek?



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.06.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 23.06.2026 14:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Özevler Mahallesi 940 Sokak içerisindeki arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Özevler Mahallesi ve Aşağı Yahyalar Mahallesi bir kısmı

ASKİ su kesintisi 23 Haziran: Ankara Gölbaşı, Yenimahalle, Beypazarı ve Keçiören'de sular ne zaman gelecek?



BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.06.2026 10:45:00

Tamir Tarihi: 23.06.2026 13:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Hacıkara Mahallesi Şht. Plt. Ali BASMAKÇI Sokak içerisinde bulunan Ø110 PE BORU hattında oluşan arıza nedeniyle 10:45 ile 13:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Şht. Plt. Ali BASMAKÇI Sokak Ve Civarı

ASKİ su kesintisi 23 Haziran: Ankara Gölbaşı, Yenimahalle, Beypazarı ve Keçiören'de sular ne zaman gelecek?



KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.06.2026 11:10:00

Tamir Tarihi: 23.06.2026 13:00:00

Detay: Basınevleri mahallesi selcuklu caddesi içerisinde Q 100 lük PE boruda meydana gelen arızadan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Selcuklu caddesi - Gülgün sokak - 27. sokak- 28.sokak - Bilinç sokak - Kuram sokak - Gezi sokak - Tezol sokak ve civarı

ASKİ KESİNTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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