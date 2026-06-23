İZSU su kesintisi 23-24 Haziran listesi vatandaşlar ile paylaşıldı. Kent genelinde devam eden altyapı çalışmaları, ana boru arızaları, müteahhit çalışmaları ve elektrik kaynaklı problemler nedeniyle birçok ilçede planlı ve plansız su kesintileri uygulanıyor. Bazı bölgelerde kesintilerin birkaç saat sürmesi beklenirken, bazı mahallelerde ise su verilemeyecek süre 10 saati aşabiliyor. Vatandaşlar ise ''İzmir Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Ödemiş, Dikili, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz ve Konak'ta sular ne zaman gelecek?'' sorusuna cevap aramaya başladı.

İZSU su kesintisi 23-24 Haziran güncel listesine göre Aliağa, Bayraklı, Dikili, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz ve Konak ilçelerinde farklı saat aralıklarında su kesintileri yaşanıyor. Özellikle Karşıyaka'nın Mavişehir Mahallesi ile Kiraz ilçesindeki bazı mahallelerde uzun süreli kesintiler dikkat çekiyor. Karabağlar'da ise hem devam eden altyapı yenileme çalışmaları hem de gün içerisinde gerçekleştirilen müteahhit kaynaklı çalışmalar nedeniyle birden fazla mahalle etkileniyor. Peki, İzmir Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Ödemiş, Dikili, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz ve Konak'ta sular ne zaman gelecek?

İZSU su kesintisi 23-24 Haziran: İzmir Aliağa, Bayraklı, Dikili, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz ve Konak'ta sular ne zaman gelecek?

İZSU SU KESİNTİSİ 23-24 HAZİRAN

İzmir'de 23 ve 24 Haziran tarihlerinde 10 saati aşan su kesintleri yaşanacağı duyuruldu. İZSU tarafından yayımlanan duyuruya göre Aliağa, Bayraklı, Dikili, Çiğli, Ödemiş, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz ve Konak ilçelerinde arıza, altyapı çalışması, müteahhit çalışması ve elektrik kaynaklı sorunlar nedeniyle bazı mahallelere belirli sürelerle su verilemeyecek.

İZSU su kesintisi 23-24 Haziran: İzmir Aliağa, Bayraklı, Dikili, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz ve Konak'ta sular ne zaman gelecek?

İZMİR ALİAĞA, BAYRAKLI, ÇİĞLİ, ÖDEMİŞ, DİKİLİ, FOÇA, KARABAĞLAR, KARŞIYAKA, KİRAZ VE KONAK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSI, TURAN 23.06.2026 saat 10:39 ile 15:39 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ZEKİ YAVAS SK ILE 1617 SK KVS

FOÇA SU KESİNTİSİ

FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 23.06.2026 saat 11:50 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE.

KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, ÜÇKUYULAR 23.06.2026 saat 14:01 ile 16:02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması 47/3 SK

KARABAĞLAR CENNETOĞLU, KARABAĞLAR, SARIYER, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE 23.06.2026 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması 5671 SK NO:6

KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

MAVİŞEHİR 23.06.2026 saat 22:00 ile 24.06.2026 saat 08:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2040/3 SOKAK İÇİ ADRESİNDE OLUŞAN ANABORU VE ANA VANA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİ...

KİRAZ SU KESİNTİSİ

CUMHURİYET, İSTİKLAL 23.06.2026 saat 08:20 ile 19:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması YENİ YAĞMUR SUYU HATTI YAPIMI SIRASINDA ANA BORU HATTININ ZARAR GÖRMESİNDEN DOLA...

KONAK SU KESİNTİSİ

HALKAPINAR, HİLAL, MERSİNLİ, YENİŞEHİR 23.06.2026 saat 13:31 ile 15:31 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması 1202/1 SOKAK NO:11

KONAK FERAHLI 23.06.2026 saat 10:07 ile 17:07 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması 3508 SOKAK İÇİ

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

ATAŞEHİR 23.06.2026 saat 22:00 ile 24.06.2026 saat 08:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

AKINCILAR, ANAFARTALAR, ATATÜRK, BENGİSU, İNÖNÜ, KUVVETLİ, MİMAR SİNAN, ZAFER 23.06.2026 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintisi 23-24 Haziran: İzmir Aliağa, Bayraklı, Dikili, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz ve Konak'ta sular ne zaman gelecek?

PLANLI SU KESİNTİSİ İZMİR

KARABAĞLAR SARIYER Altyapı yenileme çalışması 13.06.2026 - 13:00 15.07.2026

İzmir genelinde sürdürülen içme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında; Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi’nde arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek altyapı çalışmaları sebebiyle, 13.06.2026 Cumartesi gününden başlayarak 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saat süreli su kesintisi yapılacaktır.

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