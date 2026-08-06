Evlerini otele çevirdiler… Konaklama ve yemek ücretsiz, tek bir şartları var

"YEMEKLERİ, MİSAFİRLERİMİZLE AİLE GİBİ BERABER YİYORUZ"

Bulut, 2024 yılında da Handan Bulut ile evlendiklerini ve çiftlikte yaşama devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Çiftliğimizde bizim kaldığımız küçük bir ev var. Bir de misafirlerimiz için 'köy oteli' dediğimiz 1 yatak odası, 1 oturma odası ve mutfağı olan bir evimiz var. Toprağa dokunmak isteyen insanları 'köy oteli'nde misafir ediyoruz. Bizimle 2-3 gün köy hayatını, toprağı, çiftçiliği deneyimliyorlar. Biz onlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ücretini bahçemizde, tarlamızda döktükleri alın teriyle ödüyorlar. Biz de onlara, çalışma performansına göre yemek menüsü belirliyoruz. Eğer ki çalışma performansları iyiyse, o zaman Handan'ın o mükemmel yemeklerinden, restoran tecrübesinden faydalanıyorlar. Yemekleri, misafirlerimizle aile gibi beraber yiyoruz."