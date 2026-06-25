Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Venezuela’nın kuzey kıyılarında, 7.1 büyüklüğünde çok şiddetli deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin merkez üssü Venezuela'nın kuzey kıyısındaki Moron kasabası.

Yer kabuğunun yaklaşık 10 kilometre derinliğinde yaşanan bu sarsıntı, başta başkent Caracas olmak üzere çevre ülkelerde ve Karayip adalarında çok büyük bir paniğe neden oldu.

Görgü tanıklarının uluslararası haber ajanslarına aktardığı bilgilere göre, başkentte gökdelenler ve konutlar beşik gibi sallandı. Panik içinde evlerini ve ofislerini terk eden binlerce insan sokaklara akın etti.

Porto Riko ve Virjin Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.

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