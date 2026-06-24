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Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla kontrolden çıkan bir kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 4 otomobil ile 1 motosiklete çarparak ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Çarpmanın şiddetiyle önüne kattığı araçları metrelerce sürükleyen kamyonun sebep olduğu ve çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan bu korkunç kazada, hedef olan araçların içerisinde şans eseri hiç kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken; olayda ölen ya da yaralanan olmaması yüreklere derin bir su serpti.

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