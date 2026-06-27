Danimarka'da aşırı sıcaklar, tarihi rekoru beraberinde getirdi. Odense yakınlarında ölçülen 37 derece, 1874'ten bu yana ülkede kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti.

Danimarka, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını yaşadı. Odense yakınlarında ölçülen 37 derece, ülkede resmi hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1874 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Odense'de ölçülen 37 derece, 1874'te sıcaklık kayıtlarına başladığımızdan beri Danimarka'da ölçülen en yüksek sıcaklıktır." ifadelerini kullandı.

ESKİ REKOR DA GERİDE KALDI

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkedeki önceki sıcaklık rekoru 1975 yılında Holstebro kentinde ölçülen 36,4 dereceydi.

Haziran ayına ait sıcaklık rekorunun ise 1947 yılında kaydedilen 35,5 derece olduğu hatırlatıldı. Böylece hem ülke genelindeki hem de haziran ayına ilişkin sıcaklık rekorları kırılmış oldu.

SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Danimarka'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, bazı bölgelerde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava olaylarını da beraberinde getirdiği bildirildi.

Yetkililer, aşırı sıcaklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hava koşullarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtildi.

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