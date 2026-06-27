DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı: Vicdansızın evinden çıkanlar pes dedirtti
Çanakkale’nin Biga ilçesinde DMD hastası 6 yaşındaki İsa Berat Emre için yürütülen yardım kampanyasında toplanan bağış kumbaraları, kendisini görevli gibi tanıtan bir kişi tarafından tek tek toplandı. Olayın ardından ortadan kaybolan şüpheli, güvenlik kameralarıyla tespit edilerek Bursa’da yakalandı. Evinde bulunan kampanya afişleri ise herkesi şaşkına çevirdi.
- DMD hastası 6 yaşındaki İsa Berat Emre'nin tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.
- Bağış kutularını toplamak için kendisini görevli gibi tanıtan bir şahıs kayıplara karıştı.
- Şüphelinin yüzü bir iş yerinin güvenlik kameralarına takıldı.
- Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Bursa'da ikamet eden N.K. olduğu tespit edildi.
- N.K.'nin ikametinde DMD hastalarının kampanya afişleri bulundu.
- N.K. hakkında mahkemede konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.
Vicdanları sızlatan olay Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşandı. Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 6 yaşındaki İsa Berat Emre'nin tedavisi için sürdürülen yardım kampanyasında kentin çeşitli yerlerine bağış kutuları yerleştirildi.
Yardım kumbaralarının bazıları, kendisini görevli gibi tanıtan bir şahıs tarafından toplandı. Şahıs olay ardından kayıplara karıştı.
GÖRÜNTÜLERDE ORTAYA ÇIKTI
Olayın ortaya çıkmasının ardından kampanya gönüllüleri ve aile büyük tepki gösterdi. Yardımları alıp kaçan şahıs bir iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı.
Görüntülerin incelenmesinin ardından aile emniyet birimlerine başvurarak şüpheli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.
EVİNDE KAMPANYA AFİŞLERİ ÇIKTI
Biga Polis Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yardım kumbaralarını toplayan kişinin Bursa'da ikamet eden N.K. isimli şüpheli olduğu tespit edildi.
N.K., 24 Haziran tarihinde Bursa'daki ikametinde yakalandı. N.K.'nin ikametinde ele geçirilenler ise hayrete düşürdü. Evden bir sürü DMD hastasının kampanya afişleri çıktı.
CEZASI BELLİ OLDU
Operasyon sonrası yakalanan N.K. hakkında, 25 Haziran tarihinde sevk edildiği mahkemede konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri uygulandı.