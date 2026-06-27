Çanakkale’nin Biga ilçesinde DMD hastası 6 yaşındaki İsa Berat Emre için yürütülen yardım kampanyasında toplanan bağış kumbaraları, kendisini görevli gibi tanıtan bir kişi tarafından tek tek toplandı. Olayın ardından ortadan kaybolan şüpheli, güvenlik kameralarıyla tespit edilerek Bursa’da yakalandı. Evinde bulunan kampanya afişleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

Vicdanları sızlatan olay Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşandı. Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 6 yaşındaki İsa Berat Emre'nin tedavisi için sürdürülen yardım kampanyasında kentin çeşitli yerlerine bağış kutuları yerleştirildi.

Yardım kumbaralarının bazıları, kendisini görevli gibi tanıtan bir şahıs tarafından toplandı. Şahıs olay ardından kayıplara karıştı.

DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı: Vicdansızın evinden çıkanlar pes dedirtti

GÖRÜNTÜLERDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından kampanya gönüllüleri ve aile büyük tepki gösterdi. Yardımları alıp kaçan şahıs bir iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı.

Görüntülerin incelenmesinin ardından aile emniyet birimlerine başvurarak şüpheli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı: Vicdansızın evinden çıkanlar pes dedirtti

EVİNDE KAMPANYA AFİŞLERİ ÇIKTI

Biga Polis Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yardım kumbaralarını toplayan kişinin Bursa'da ikamet eden N.K. isimli şüpheli olduğu tespit edildi.

DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı: Vicdansızın evinden çıkanlar pes dedirtti

N.K., 24 Haziran tarihinde Bursa'daki ikametinde yakalandı. N.K.'nin ikametinde ele geçirilenler ise hayrete düşürdü. Evden bir sürü DMD hastasının kampanya afişleri çıktı.

DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı: Vicdansızın evinden çıkanlar pes dedirtti

CEZASI BELLİ OLDU

Operasyon sonrası yakalanan N.K. hakkında, 25 Haziran tarihinde sevk edildiği mahkemede konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri uygulandı.

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