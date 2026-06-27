Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor; Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor arması altında verdikleri mücadele, emek ve gösterdikleri profesyonellik için Halil Dervişoğlu, Pierrot ve Augusto'ya ayrı ayrı teşekkür edildi.

Açıklamada, oyunculara kariyerlerinde başarı dilendi.

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