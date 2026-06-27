Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor, ülkemizde Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Lincoln Henrique, Bursaspor'a transfer oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcunun transferini resmen duyurdu. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin, Lincoln Henrique" denildi.

2 MİLYON AVRO BONSERVİS

Bursaspor'un Brezilyalı futbolcunun transferi için Alverca'ya 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ve 27 yaşındaki futbolcunun haklarının yüzde 70'ini eline alacağı belirtildi.

ALVERCA'DA 8 GOLE KATKI YAPTI

Portekiz ekibi Alverca'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Lincoln Henrique, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

Lincoln Henrique

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