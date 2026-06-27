Türkiye Gazetesi
Bursaspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna kattığını açıkladı
Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor, ülkemizde Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'yi renklerine bağladığını duyurdu.
Özetle DinleBursaspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna...
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Spor 2 dk önce
Bursaspor, daha önce Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'yi transfer etti.
- Transfer resmi olarak duyuruldu.
- Bursaspor, Alverca'ya 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
- Futbolcunun haklarının yüzde 70'i Bursaspor'da olacak.
- Lincoln Henrique, Alverca'da geçen sezon 32 maçta 2 gol ve 6 asist yaptı.
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Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Lincoln Henrique, Bursaspor'a transfer oldu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcunun transferini resmen duyurdu. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin, Lincoln Henrique" denildi.
2 MİLYON AVRO BONSERVİS
Bursaspor'un Brezilyalı futbolcunun transferi için Alverca'ya 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ve 27 yaşındaki futbolcunun haklarının yüzde 70'ini eline alacağı belirtildi.
ALVERCA'DA 8 GOLE KATKI YAPTI
Portekiz ekibi Alverca'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Lincoln Henrique, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.
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