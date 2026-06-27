Burdur Gölü'ne kano ile açılan 40 yaşındaki adam ile 22 yaşındaki üniversiteli kız, yakınlarına saat 18.30'da gölden çıkacaklarını bildirdi. Ancak verilen saatte gelen olmadı. Yakınları durumu yetkililere bildirdi, ekipler alarma geçti. Göl ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Polis Göl Tesisleri mevkiinde meydana geldi. İlyas köyünden arkadaşlarını arayan, biri Moğolistan uyruklu yaklaşık 40 yaşlarında erkek ile 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın, saat 16.00 sıralarında kano ile Burdur Gölü'ne açıldıklarını, saat 18.30 sıralarında ise Lisinia bölgesinden çıkış yapacaklarını bildirdi.

İKİSİ BİRDEN KAYIPLARA KARIŞTI

Belirtilen saatte kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gölde kaybolduğu değerlendirilen 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Saat verip gittiler bir daha dönmediler! 40 yaşındaki adam üniversiteli kız ile kayboldu

Ekiplerin arama çalışmaları gölde olmak üzere hem karadan hem de havadan termal dron destekli olarak sürüyor.

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