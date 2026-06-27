Saat verip gittiler bir daha dönmediler! 40 yaşındaki adam üniversiteli kız ile kayboldu
Burdur Gölü'ne kano ile açılan 40 yaşındaki adam ile 22 yaşındaki üniversiteli kız, yakınlarına saat 18.30'da gölden çıkacaklarını bildirdi. Ancak verilen saatte gelen olmadı. Yakınları durumu yetkililere bildirdi, ekipler alarma geçti. Göl ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.
- Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Polis Göl Tesisleri mevkiinde meydana geldi.
- Kaybolanlar arasında Moğolistan uyruklu bir erkek ve 22 yaşında bir üniversite öğrencisi kadın bulunuyor.
- Kano ile saat 18.30 sıralarında Lisinia bölgesinden çıkış yapacakları bildirilmişti.
- Belirtilen saatte haber alınamayınca yakınlarının ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
- Bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Arama kurtarma çalışmaları hem karadan hem de havadan termal dron destekli olarak devam ediyor.
Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Polis Göl Tesisleri mevkiinde meydana geldi. İlyas köyünden arkadaşlarını arayan, biri Moğolistan uyruklu yaklaşık 40 yaşlarında erkek ile 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın, saat 16.00 sıralarında kano ile Burdur Gölü'ne açıldıklarını, saat 18.30 sıralarında ise Lisinia bölgesinden çıkış yapacaklarını bildirdi.
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Belirtilen saatte kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gölde kaybolduğu değerlendirilen 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
Ekiplerin arama çalışmaları gölde olmak üzere hem karadan hem de havadan termal dron destekli olarak sürüyor.