Gülistan Doku cinayetinde kritik gelişme! Firari Umut Altaş her şeyi anlatacak: Bedenin yerini göstereceğim
Gülistan Doku dosyasının firari şüphelisi Umut Altaş, salı günü ABD'de hakim karşısına çıkacak. Türkiye'ye iade edilmek istediği belirtilen Altaş'ın, savcıyla görüşerek Gülistan Doku'nun bedeninin bulunduğu yeri göstereceğini söylediği öne sürüldü.
- Umut Altaş'ın ilk duruşması 30 Haziran Salı günü ABD'nin New York kentinde yerel saatle 09.00'da yapılacak.
- Altaş, duruşmaya tutulduğu gözetim merkezinden uzaktan bağlantı yoluyla katılacak.
- Bir avukat, Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmek istediğini ve Gülistan Doku'nun bedeninin bulunduğu yeri savcıyla görüşüp göstereceğini belirttiğini aktardı.
- Duruşmadan çıkacak kararın, soruşturmanın uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olacağı değerlendiriliyor.
- Altaş'ın ABD'de "tutuklamaya direnme", "sahte kimlik kullanma" gibi farklı suçlamalarla da yargılandığı biliniyor.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku davasında düğüm çözülecek. Interpol'ün kırmızı bültenle her yerde aradığı ve Amerika'da kıskıvrak yakalanan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de hakim karşısına çıkmak için gün sayıyor.
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DURUŞMA SALI GÜNÜ
ABD'nin New York kentinde gözaltına alınmasının ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Pennsylvania eyaletindeki gözetim merkezine sevk edilen Umut Altaş'ın ilk duruşması 30 Haziran Salı günü yerel saatle 09.00'da yapılacak.
Altaş'ın duruşmaya tutulduğu ICE gözetim merkezinden uzaktan bağlantı yoluyla katılacağı bildirildi.
GÜLİSTAN'IN BEDENİNİN BULUNDUĞU YERİ GÖSTERECEK
Umut Altaş'ı tutulduğu ICE gözetim merkezinde ziyaret eden ve ABD'de avukatlık yapan adı açıklanmayan bir kişi, Altaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Bulut, duruşmada Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmeyi kabul edebileceğini belirterek, "Altaş'ı hücrede tutuyorlar. Yaptığımız görüşmede Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi. Hatta Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin Türkiye'de savcıyla görüşüp, bedeninin bulunduğu yeri göstereceğini ifade etti" dedi.
ÇIKACAK KARAR DÖNÜM NOKTASI OLACAK
Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın, salı günkü duruşmada iade sürecine ilişkin tutumunu ortaya koyması bekleniyor. Duruşmadan çıkacak kararın, Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin yıllardır yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Firari durumda bulunan Umut Altaş hakkında ise Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Altaş, 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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FARKLI SUÇLAMALARLA YARGILANIYOR
Altaş'ın ABD'de farklı suçlamalarla da yargılandığı ortaya çıkmıştı. Altaş'ın 1 Aralık 2025'te ABD'de gözaltına alındığı ve hakkında "tutuklamaya direnme", "sahte kimlik kullanma", "kasten fiziksel yaralanmaya yol açma", "devletin işleyişini engelleme" ve "ikinci derecede fiziksel temasla taciz" suçlamalarıyla dava açılmıştı.