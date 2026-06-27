Gülistan Doku dosyasının firari şüphelisi Umut Altaş, salı günü ABD'de hakim karşısına çıkacak. Türkiye'ye iade edilmek istediği belirtilen Altaş'ın, savcıyla görüşerek Gülistan Doku'nun bedeninin bulunduğu yeri göstereceğini söylediği öne sürüldü.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku davasında düğüm çözülecek. Interpol'ün kırmızı bültenle her yerde aradığı ve Amerika'da kıskıvrak yakalanan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de hakim karşısına çıkmak için gün sayıyor.

DURUŞMA SALI GÜNÜ

ABD'nin New York kentinde gözaltına alınmasının ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Pennsylvania eyaletindeki gözetim merkezine sevk edilen Umut Altaş'ın ilk duruşması 30 Haziran Salı günü yerel saatle 09.00'da yapılacak.

Altaş'ın duruşmaya tutulduğu ICE gözetim merkezinden uzaktan bağlantı yoluyla katılacağı bildirildi.

Umut Altaş'ın gösterdiği noktalarda ekipler arama çalışması yapmıştı

GÜLİSTAN'IN BEDENİNİN BULUNDUĞU YERİ GÖSTERECEK

Umut Altaş'ı tutulduğu ICE gözetim merkezinde ziyaret eden ve ABD'de avukatlık yapan adı açıklanmayan bir kişi, Altaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bulut, duruşmada Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmeyi kabul edebileceğini belirterek, "Altaş'ı hücrede tutuyorlar. Yaptığımız görüşmede Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi. Hatta Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin Türkiye'de savcıyla görüşüp, bedeninin bulunduğu yeri göstereceğini ifade etti" dedi.

Gülistan Doku cinayetinde kritik gelişme! Firari Umut Altaş her şeyi anlatacak: Bedenin yerini göstereceğim

ÇIKACAK KARAR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın, salı günkü duruşmada iade sürecine ilişkin tutumunu ortaya koyması bekleniyor. Duruşmadan çıkacak kararın, Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

Umut Altaş

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin yıllardır yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Gülistan Doku cinayetinde kritik gelişme! Firari Umut Altaş her şeyi anlatacak: Bedenin yerini göstereceğim

Firari durumda bulunan Umut Altaş hakkında ise Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Altaş, 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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FARKLI SUÇLAMALARLA YARGILANIYOR

Altaş'ın ABD'de farklı suçlamalarla da yargılandığı ortaya çıkmıştı. Altaş'ın 1 Aralık 2025'te ABD'de gözaltına alındığı ve hakkında "tutuklamaya direnme", "sahte kimlik kullanma", "kasten fiziksel yaralanmaya yol açma", "devletin işleyişini engelleme" ve "ikinci derecede fiziksel temasla taciz" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

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