Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2008 yılında kaybolan Naciye A.'nın, İzmir ve Aydın emniyet birimlerinin titiz çalışmalarıyla planlı bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarıldı. 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 16 dosyada yer alan 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıklamıştı. Gürlek, Türkiye genelinde yüzlerce dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, "Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak" mesajını vermişti.

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Bu kapsamda yeniden ele alınan son olaylardan biri de Aydın'da 2008 yılından beri kayıp olarak aranan Naciye A. dosyası oldu.

Aydın'da 2008'de kayıp diye aranmıştı... Gerçek 18 yıl sonra ortaya çıktı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 2008 yılında kayıp olarak aranan Naciye A. dosyası polis ekiplerince yeniden ele alınarak aydınlatıldı.

İZMİR'DE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın planlı şekilde gerçekleştirilen bir cinayet olduğu tespit edildi. Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A.'nın, aynı yıl İzmir’in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığının değerlendirilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Aydın'da 2008'de kayıp diye aranmıştı... Gerçek 18 yıl sonra ortaya çıktı

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat birimlerinin desteğiyle yürütülen kapsamlı çalışmalarda olayla bağlantılı olan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine; teknik ve fiziki takip, iletişimin tespiti çalışmaları, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda İzmir merkezli İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Polis ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu yıllar önce işlenmiş suçları aydınlatmaya ve suçluları adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İzmir ve Aydın İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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