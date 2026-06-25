Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayet ve kayıp şahıs dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmalarda 16 dosyada yer alan 19 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Geçmişe dönük dosyaların titizlikle yeniden incelendiğini belirten Gürlek, çok sayıda dosyanın da değerlendirme sürecinde olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, geçmişe dönük faili meçhul cinayet ve kayıp şahıs dosyalarının titizlikle incelendiğini belirterek, adaletin tecellisi için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde adaletin güçlendirilmesi ve kamu vicdanının rahatlatılması amacıyla kararlı bir mücadele yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, Bakanlık bünyesinde kurulan özel birim aracılığıyla dosyaların tek tek ele alındığını kaydetti.

Yapılan çalışmalar kapsamında 16 dosyada yer alan 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığı bilgisini paylaşan Gürlek, 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirme sürecine alındığını, 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosyanın incelendiğini, 47 maktulle ilgili 44 dosyada ise özel çalışma ekiplerinin sahada görev yaptığını aktardı.

Emniyet ve jandarma birimlerinin koordinasyonuyla yürütülen soruşturmalara dikkat çeken Gürlek, “Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak; adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir” mesajını verdi.

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