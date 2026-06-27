Kadir İnanır'ın cenaze töreni programı, usta sanatçının vefat haberinin ardından kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır için düzenlenecek törenin yeri, saati ve detaylar netleşti. Peki, Kadir İnanır'ın cenaze töreni saat kaçta, nerede?

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler cenaze töreni programına çevrildi. Kadir İnanır için düzenlenecek törenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.

KADİR İNANIR'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yaklaşık 200 sinema filminde rol alan ve Türk sinemasına uzun yıllar boyunca önemli eserler kazandıran Kadir İnanır, 27 Haziran'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kadir İnanır için 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te İstanbul'daki Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek. Sanat camiasından çok sayıda ismin ve sevenlerinin katılması beklenen törende, usta oyuncuya dair konuşmalar yapılacak ve son görev yerine getirilecek.

Kadir İnanır'ın cenaze töreni saat kaçta, nerede? Kadir İnanır'ın cenaze programı

KADİR İNANIR'IN CENAZE TÖRENİ NEREDE?

Kadir İnanır için düzenlenecek ilk tören, İstanbul'un önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Anma programının ardından cenaze korteji cenaze namazının kılınacağı camiye hareket edecek. Çok sayıda vatandaşın da törene katılması öngörülüyor.

Kadir İnanır'ın cenaze töreni saat kaçta, nerede? Kadir İnanır'ın cenaze programı

KADİR İNANIR CENAZE NAMAZI HANGİ CAMİDE KILINACAK?

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenin ardından Kadir İnanır'ın cenaze namazı, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Cenaze namazına yoğun katılım beklenirken, törenin ardından defin işlemleri gerçekleştirilecek.

Kadir İnanır'ın cenaze töreni saat kaçta, nerede? Kadir İnanır'ın cenaze programı

KADİR İNANIR NEREYE DEFNEDİLECEK?

Kadir İnanır'ın naaşı, cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Böylece Türk sinemasına onlarca yıl emek veren usta oyuncu, düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlanmış olacak.

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