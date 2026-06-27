Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan İtalya Serie A ekibi Como'nun, Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı kırmızılıların yıldız savunmacısı Sanchez hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı.

COMO, SANCHEZ'DE ISRARCI

Tutto Mercato'da yer alan habere göre; savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen İtalyan kulübü Como, Davinson Sanchez'i renklerine bağlamak istiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İtalyan ekibinin tecrübeli stoper için temaslarını yoğunlaştırdığı öne sürüldü.

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Davinson Sanchez

KALİTEYİ ARTIRACAK İSİM

Como yönetiminin Galatasaray'ın taleplerine yaklaşabilmek adına çalışmalarını sürdürdüğü ve Kolombiyalı futbolcunun kadro kalitesini artıracak ideal isim olarak görüldüğü ifade edildi.

GEÇEN SEZON 45 MAÇTA GÖREV YAPTI

Galatasaray formasıyla geçen sezon 45 maça çıkan 30 yaşındaki savunmacı, 2 gollük skor katkısı verdi.

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