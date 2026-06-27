Güney Kore, Çin ve Rusya’ya ait 10’dan fazla askeri uçağın Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ne (KADIZ) girmesi üzerine tedbir amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Çin ve Rus askeri uçaklarının Doğu Denizi ve Güney Denizi üzerindeki Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ne (KADIZ) giriş yaptığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, uçakların bölgeye girmeden önce tespit edildiği ve olası bir duruma karşı hazırlık amacıyla Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının bölgeye gönderildiği belirtildi.

"HAVA SAHASI İHLALİ YAŞANMADI"

Güney Kore ordusu, Çin ve Rus uçaklarının ülkenin egemen hava sahasını ihlal etmediğini açıkladı.

Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nin ülkelerin egemen hava sahası olmadığına dikkat çekilirken, bu alanların güvenlik amacıyla yaklaşan uçakların takip edilmesi ve kimliklerinin belirlenmesi için oluşturulan tampon bölgeler olduğu ifade edildi.

Askeri uçakların bu bölgelere giriş öncesinde ilgili ülkeye bilgi vermesi beklenirken, uluslararası hukukta bu konuda zorunlu bir bildirim şartı bulunmuyor.

ÇİN VE RUSYA’DAN ORTAK DEVRİYE AÇIKLAMASI

Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus hava kuvvetlerinin "stratejik hava devriyesi" gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, ortak faaliyetin "bölgesel barış ve istikrarı koruma konusundaki kararlılık ve kapasiteyi gösterdiği" belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da uçuşların 2026 askeri iş birliği planı kapsamında gerçekleştirildiğini ve herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadığını duyurdu.

Moskova, uçakların uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini ve hiçbir ülkenin hava sahasının ihlal edilmediğini savundu.

BENZER GERİLİM ARALIK 2025’TE DE YAŞANMIŞTI

Çin ve Rus askeri uçaklarının KADIZ’a girişi, bölgede daha önce de gerilime neden olmuştu. Aralık 2025’te dokuz Çin ve Rus askeri uçağının aynı bölgeye girmesinin ardından Güney Kore Pekin ve Moskova’ya protesto göndermiş, Japonya ise güvenlik endişelerini dile getirmişti.

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